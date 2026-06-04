José Sánchez lo dice: "Anda en excelentes condiciones y considero que es la línea para el 5y6"

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La jornada de ajustes continuó este jueves en el hipódromo La Rinconada. El equipo de Meridiano Web, en su constante compromiso con el hipismo venezolano, estuvo presente en el óvalo de Coche para conversar con jinetes y entrenadores, con el objetivo de ofrecer la información más precisa sobre los ejemplares inscritos en la reunión 24.

El preparador José Sánchez conversó en exclusiva con este medio digital y ofreció un balance detallado sobre las condiciones físicas y atléticas de sus seis presentados para la cartelera dominical.

José Sánchez: Entrevista Meridiano R24 La Rinconada Datos Hípicos

Ante todo, un gran saludo para usted entrenador y estamos agradecidos por entrevistarlo. Para este domingo presentarás a seis ejemplares para la vigésima cuarta reunión. Comienza en la primera carrera con tres yeguas: Mi Catira Emma, Srta Emiliana, que reaparece luego de 189 días, además de estrenarse en su cuadra y Sicarigua.

- Las tres yeguas andan muy bien en la cancha, pero tengo la certeza de que una de ellas será la gran protagonista en la definición de la carrera.

Luego en la octava para el ciclo no válido ensillará al castaño maduro Navegante, con la monta de Winder Véliz que hace su reaparición luego de 89 días sin correr.

-El caballo tiene más de dos meses sin correr, un descanso que le permitió mantenerse en excelente forma. Aunque la competencia es bastante brava, no lo dejen fuera de sus combinaciones porque cumplirá con una gran actuación.

Compromisos 5y6: La Rinconada

Trainer, ahora nos vamos para el tradicional juego del 5y6 y específicamente tercera válida tendrá el compromiso de presentar al zaino seisañero Aptitud.

-El ejemplar mantiene una condición física impecable, un factor clave para que cumpla con una gran presentación este domingo.

Culmina en la cuarta válida con el cuatroañera Cardano montado por el aprendiz Samuel Yánez.

-A este caballo le buscamos el descargo con el aprendiz Yánez (Samuel). El ejemplar anda en excelentes condiciones y considero que es la línea del 5y6.

Antes de culminar la entrevista, el preparador extendió la invitación a las instalaciones de La Rinconada y a sellar el 5y6.