Freddy Petit advierte: No dejen a mis ejemplares fuera de sus cuadros del 5y6 en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada se prepara para albergar una de las jornadas más competitivas de la presente temporada. El óvalo de Coche abrirá sus puertas este domingo para ofrecer un atractivo programa de 14 competencias, un menú de carreras que incluye un evento selectivo de vital trascendencia para el turf nacional. En este escenario de alta exigencia, la figura del entrenador Freddy Petit destaca de manera especial en la programación de la jornada.

Petit, un profesional de calidad comprobada y con una trayectoria respetable en el medio hípico, presentará un total de tres ejemplares en la reunión dominical. El preparador afinó cada detalle en el picadero y las caballerizas con el firme objetivo de mantener la efectividad de su escuadra y brindar un gran espectáculo a los aficionados.

El juego del 5y6: El terreno de sus compromisos R25

Una de las particularidades más interesantes en la estrategia del entrenador para esta semana radica en la ubicación de sus pupilos. Casualmente, los tres ejemplares bajo su responsabilidad verán acción de manera exclusiva dentro del ciclo de las carreras válidas para el juego del 5y6, la jugada preferida de la fanaticada venezolana.

Esta condición añade una dosis extra de presión y expectativa a sus compromisos. La paridad de los lotes en las pruebas válidas exigirá el máximo rendimiento de sus conducidos, los cuales saltarán a la pista en óptimas condiciones físicas.

El primer ejemplar a ensillar se trata de la debutante de tres años Kisses con la monta de Eglindert Betancourt en recorrido de 1.300 metros.

- Esta yegua va a su estreno en las pistas. Lamentablemente nos tocó el puesto uno en el aparato; sin embargo, ella posee una gran precocidad. Si logra solventar con éxito ese incómodo puesto de partida, considero que podemos estar en la definición de la carrera.

Luego en la segunda válida ahora en las manos de Jean Carlos Rodríguez, debe ensillar al pupilo del Stud “La Vieja II” Comandante Camilo.

-Este caballo en su debut tuvo múltiples tropiezos, no lo dejen afuera de sus combinaciones que anda muy bien.

Para finalizar, Centella Oriental es otras de las debutantes de la cuadra que se estrena en la R24.

-Sí, esta yegua va a su estreno. Se le confió la monta a Iván Pimentel y esperamos que realice una buena presentación, no la vayan a dejar por fuera. Aprovecho de exhortar a todo el