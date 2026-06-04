Irad Ortiz Jr. gana de punta a punta con Roja el Intercontinental Stakes (G2) en Saratoga

Como es costumbre en las jornadas clásicas de los mejores hipódromos de Estados Unidos, el jockey boricua Irad Ortiz Jr. sumó una nueva victoria en un Stakes de grado. El jinete impuso condiciones en el Intercontinental Stakes (G2) sobre los lomos de la yegua Roja, una presentada del entrenador Graham Motion durante la segunda fecha de la prestigiosa Semana del Belmont Stakes en Saratoga.
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Dominio absoluto en la grama de Saratoga
La veloz competidora Roja aseguró el control de las acciones desde el momento de la partida. La zaina se adjudicó la edición 2026 del Intercontinental Stakes (G2) en un recorrido oficial de 5 1/2 furlongs (1.100 metros) sobre la pista de grama.
Los parciales cronometrados por la corredora de cuatro años demostraron su alta velocidad:
- Primeros 400 metros (un cuarto de milla): 21.35 segundos
- Media milla (800 metros): 43.13 segundos
- Los 1.000 metros: 54.46 segundos
- Tiempo final: 1:00.44 para la distancia total
La ganadora completó la prueba con un sólido remate de 5.98 segundos en los últimos 100 metros. Este desempeño generó dividendos en las taquillas de $13.44 a ganador, $7.12 al place y $4.40 al show.
Pedigrí y campaña de Roja
Roja es una hija del semental Karakontie (JPN) en la matrona RedMeansgo, por el recordado Red Ransom. Con este triunfo, la defensora de pistas comenzó invicta su temporada hípica 2026, alcanzó tres victorias en una campaña de seis presentaciones y superó los $180.000 en dinero generado para sus conexiones.
El podio de la competencia selectiva se completó de la siguiente forma:
- Segundo lugar: Italian Soiree, tras un fuerte avance en la recta final.
- Tercer lugar: Shoot It True, ejemplar que cerró la trifecta de la carrera.