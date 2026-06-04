Deterministic busca hacer historia en el Manhattan Stakes (G1) de Saratoga

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El tradicional Manhattan Stakes (G1) se disputará por última vez en el óvalo de Saratoga antes de su regreso en 2027 a Belmont Park, su hogar original, el cual transita por su último tramo de remodelación general. Esta prestigiosa prueba sobre el césped servirá como antesala de gala para la edición 158 del Belmont Stakes (G1).

El camino al millón de dólares en Saratoga

La carrera ocupa el duodécimo turno de la jornada sabatina, evento que cierra la Semana de Belmont y pone fin a la temporada de la Triple Corona en Estados Unidos. Los competidores se enfrentarán en una distancia de 1 3/16 millas (1.900 metros) sobre la pista de grama, con un premio de $1.000.000 a repartir entre los cinco primeros lugares.

La nómina de este año reúne a nueve ejemplares de cuatro y más años. En el grupo sobresale el campeón defensor, Deterministic. El presentado de Miguel Clement contará con la monta de Kendrick Karmouche y salta como el principal favorito para revalidar su título.

El hijo de Liam’s Map llega invicto esta temporada tras su victoria del pasado 2 de mayo en el Fort Marcy Stakes (G3) en Belmont at the Big A. Además, acumula una racha de cuatro victorias consecutivas que inició, curiosamente, en la edición anterior de ese mismo clásico.

Los principales rivales en la grama

El pelotón de competidores presenta serios desafíos para el favorito: