Bernietakescharge gana por segundo año consecutivo el Critical Eye Stakes

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En una demostración de pura valentía y consistencia, la extraordinaria yegua de cinco años Bernietakescharge hace suya, por segunda vez en su trayectoria pistera, la gloria del Critical Eye Stakes ($200,000). La importante competencia, que engalana la jornada de este miércoles 3 de junio en el óvalo de Saratoga como parte del Festival del Belmont Stakes, se convierte en el escenario ideal para una conducción magistral del jinete puertorriqueño Manuel Franco.

La entrenada por Dominick Schettino exhibe nuevamente sus mejores armas: una velocidad natural y una resistencia envidiable en la exigente ruta de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre la pista de arena. Frente a un selecto lote de seis rivales que le salen al paso, la campeona defensora anula cada uno de los ataques, para consolidar un triunfo que comienza a dibujarse con fuerza desde la entrada a la recta definitiva.

El planteamiento táctico de Manny Franco

El favoritismo previo que acompaña a Landed, conducida por el legendario John Velázquez, se desvanece rápidamente ante el empuje de Bernietakescharge. Desde el mismo instante en que se abren las compuertas del aparato, la veterana se adueña de la vanguardia e impone un sólido parcial inicial de :23.36.

Al ingresar a la recta lejana, Franco sigue con su conducida y dosifica las energías de manera inteligente, para dejar :46.26 en la media milla. Mientras tanto, Landed se mantiene a la expectativa en la segunda casilla bajo las exigencias de Velázquez, quien espera pacientemente la rendición de la líder, cosa que jamás llega a concretarse.

Un triunfo consecutivo y con autoridad

Al marcar un implacable crono de 1:10.22 en los 1,200 metros, la tarea se torna cuesta arriba para Landed y el resto del pelotón, ya que Bernietakescharge luce entera y sin amenazas visibles a su alrededor. La carrera alcanza su punto de máxima tensión en el giro del último codo; allí, la puntera contiene con firmeza el avance de Valtellina (Dylan Davis) y enfila con paso firme hacia la sentencia, pasando los 1,600 metros en 1:35.05.

Con un registro total de 1:47.83 para los 9 furlongs y una ventaja oficial de un cuerpo y tres cuartos, Bernietakescharge escribe su nombre en letras doradas al adjudicarse esta selectiva de forma consecutiva. Cabe destacar que, en la edición de 2025, bajo la guía de Romero Maragh, detuvo el reloj en 1:50.1; una marca que pulveriza notablemente en esta oportunidad. Sus inmediatas escoltas en el marcador son Valtellina, Walk With Me y Boxed Wine.

La defensora de los colores de Robert Rosenthal y Brad Bernstein eleva su notable historial a 8 victorias en 23 presentaciones públicas, incluyendo una efectividad de 3 triunfos en 7 salidas en el exigente terreno de Saratoga. Se trata de una digna hija de Take Charge Indy en Berning Rose.

En las taquillas de apuestas, Bernietakescharge recompensa a sus fieles seguidores con atractivos dividendos oficiales de $8.58 a Ganador, $3.68 a Placé y $2.62 a Show. Por su parte, la retadora Valtellina abona $3.36 y $2.52, mientras que Walk With Me asegura el tercer lugar con $3.22 a Show.