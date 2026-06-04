Bob Baffert y Steven Asmussen buscan el récord de D. Wayne Lukas en el Woody Stephens Stakes (G1) de Saratoga

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El prestigioso Woody Stephens Stakes (G1), la antesala perfecta para potros de tres años en la misma jornada del Belmont Stakes (G1), ofrece un premio total de $500.000. Los competidores completarán un recorrido de 1.400 metros sobre la pista de arena del óvalo de Saratoga.

Los favoritos para el Woody Stephens Stakes en Saratoga

La carrera ocupa el décimo turno de la programación sabatina con hora oficial de salida a las 4:52 de la tarde. Una selecta nómina de nueve tresañeros buscará la victoria, con especial atención a las estrategias de los entrenadores Bob Baffert y Steven Asmussen.

El legendario Bob Baffert presenta al veloz potro Crude Velocity, bajo la conducción del astro francés Florent Geroux. El ejemplar mantiene un récord invicto de tres victorias y conquistó el reciente Pat Day Mile (G2) en Churchill Downs durante la semana del Kentucky Derby.

Por su parte, el líder histórico en victorias de Estados Unidos, Steven Asmussen, inscribe al talentoso Obliteration. Este caballo acumula dos triunfos esta temporada y contará con la guía del experimentado John Velázquez, dupla que viene de asegurar el Chick Lang Stakes en Laurel Park.

La marca histórica de D. Wayne Lukas bajo amenaza

El triunfo de cualquiera de estos dos competidores significará un empate histórico con el recordado miembro del Salón de la Fama, D. Wayne Lukas. Lukas acumuló cuatro victorias en esta competencia, mientras que Asmussen y Baffert registran tres éxitos cada uno en sus vitrinas.

Presencia venezolana con Junior Alvarado

La delegación latinoamericana destaca con el jinete venezolano Junior Alvarado, quien asume la monta de Gilded Bandit, un entrenado de William Mott. Una victoria de Alvarado igualará la hazaña de su compatriota Ramón Domínguez, único fusta de Venezuela con un triunfo en los registros de este clásico del hipismo estadounidense.