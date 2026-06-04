Pronósticos Saratoga: picks gratis y el dato clave para el jueves 4 de junio

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El hipódromo de Saratoga mantiene las emociones a flor de piel y ofrece una llamativa cartelera para este jueves, donde en esta ocasión once competencias se roban la atención de los aficionados como parte de la exitosa mini-temporada denominada “Belmont en Saratoga”.

La jornada presenta varias pruebas de alto calibre. Sin duda, una de las que genera mayor interés y expectativa dentro del público es la décima carrera de la tarde: la prestigiosa Belmont Gold Cup (G2). Esta extenuante competencia se disputa en distancia de 2 millas (3,200 metros) sobre la pista de grama y cuenta con un atractivo adicional que eleva las apuestas a nivel internacional: el ejemplar que cruce la meta en el primer lugar asegura un boleto automático para competir en la famosa Melbourne Cup (Gr.1) en Australia.

Análisis de las carreras y picks para Saratoga

La acción comienza temprano con la primera carrera del programa, la cual se escenifica en recorrido de 1,100 metros sobre la pista de arena, bajo la condición de Maiden Special Weight con una atractiva bolsa de $115,000 por repartir.

A continuación, presentamos nuestras recomendaciones y análisis detallado para asegurar las mejores combinaciones. Recuerda que puedes realizar tus jugadas para este hipódromo en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.100m, arena (12:35 p.m. VEN)

Perpetual (1): Costosa potra del establo de Todd Pletcher que se estrena con buenos ejercicios.

Costosa potra del establo de Todd Pletcher que se estrena con buenos ejercicios. Dinner Party (4): La otra de Pletcher montado por Irad Ortiz Jr. para el Repole Stable. Ojo.

La otra de Pletcher montado por Irad Ortiz Jr. para el Repole Stable. Ojo. Biblical Justice (7): Cuidado con esta potra que voló desde el aparato, :35.4 para 600 metros.

Segunda Carrera | 1.200m, arena (1:07 p.m. VEN) – Jersey Girl Stakes

Mythical (6): Ya conoce lo que es ganar en Saratoga. Tiene en ese escenario de 3-2

Ya conoce lo que es ganar en Saratoga. Tiene en ese escenario de 3-2 Paige Turner (4): Por sus dos últimas está de turno. No la subestimen.

Por sus dos últimas está de turno. No la subestimen. Carmel Coast (1): Peligrosa por la línea interna con Gaffalione. Busca la repetida.

Tercera Carrera | 1.700m, grama (1:40 p.m. VEN) – Pennine Ridge Stakes (G3)

West End Kid (9): Anda en una gran condición física. Beneficiado con el puesto.

Anda en una gran condición física. Beneficiado con el puesto. Bottas (1): Del establo de Miguel Clement, regresa con varios trabajos destacados.

Del establo de Miguel Clement, regresa con varios trabajos destacados. Blackmail (5): Cuidado y sorprende con la dupla Castellano-Casse. Puede ir en velocidad.

Cuarta Carrera | 1.800m, arena (2:13 p.m. VEN)

Directive (6): Luce como gran candidata. Primera vez en la distancia.

Luce como gran candidata. Primera vez en la distancia. Metfardeh (7): Con el binomio de Velázquez-Pletcher debería estar uno-dos

Con el binomio de Velázquez-Pletcher debería estar uno-dos Pure Joy (2): Salió de perdedora en 2.000 metros. Baja de distancia. Peligrosa.

Quinta Carrera | 1.100m, grama (2:46 p.m. VEN)

I’M Very Sweet (7): Es un dato atrasado. El Morning Line lo tiene 6-1.

Es un dato atrasado. El Morning Line lo tiene 6-1. Florida Patriot (11): A pesar del puesto, hay que considerarla. Confían nuevamente en Santana Jr.

A pesar del puesto, hay que considerarla. Confían nuevamente en Santana Jr. My Divine Spirit (1): Regresa con bastante opción de triunfo. Monta José Ortiz.

Sexta Carrera | 1.400m, arena (3:19 p.m. VEN)

Careless Whisper (3): Su trainer George Weaver tiene 20% con perdedores en su segunda salida.

Su trainer George Weaver tiene 20% con perdedores en su segunda salida. Tuthilltown (12): Por la última carrera que pierde a cabeza, aquí no hay que olvidarla.

Por la última carrera que pierde a cabeza, aquí no hay que olvidarla. Liberty’s Advance (8): Reaparece en nuevo establo y monta Junior. Buena opción para Exóticas.

Séptima Carrera | 2.200m, grama (3:53 p.m. VEN)

I Am I Said (GB) (9): Debutó en Estados Unidos en esta misma distancia. Más puesto, decidirá.

Debutó en Estados Unidos en esta misma distancia. Más puesto, decidirá. Likeness (1): Recibe hasta 6 libras de ventaja de sus enemigos en una carrera larga y lo monta Prat.

Recibe hasta 6 libras de ventaja de sus enemigos en una carrera larga y lo monta Prat. Greystone (5): No corre desde hace casi un año, pero su entrenador es un duro reapareciendo ejemplares con más de 180 días sin correr.

Octava Carrera | 1.100m, grama (4:27 p.m. VEN) – Intercontinental Stakes (G2)

Shoot It True (9): La bala de Wesley Ward luce para imponerse. Tiene el perfil ganador.

La bala de Wesley Ward luce para imponerse. Tiene el perfil ganador. Time to Dazzle (6): José Ortiz monta a esta yegua que llegó cuarta el año pasado en esta carrera.

José Ortiz monta a esta yegua que llegó cuarta el año pasado en esta carrera. Creed’s Gold (2): Este año ha mostrado su talento pistero. Puede salir airosa.

Novena Carrera | 1.600m, arena (5:01 p.m. VEN)

Norwich (10): A pesar del incómodo lugar que le toca, este será el dato clave para este jueves en Saratoga. La dupla de Prat y Michael Maker, van con un caballo que en su última fue capaz de llegar tercero a pesar del patético estado de la pista. Ellos, tienen 43% el último año en este hipódromo.

Décima Carrera | 3.200m, grama (5:36 p.m. VEN) – Belmont Gold Cup (G2)

Corruption (7): Figurador en valiosos Stakes de Grado, le llega su momento de triunfar.

Figurador en valiosos Stakes de Grado, le llega su momento de triunfar. Fleetfoot (Ire) (8): Caballo que viene de ganar con 155 libras en este mismo tiro. Va invicto en la distancia.

Caballo que viene de ganar con 155 libras en este mismo tiro. Va invicto en la distancia. Navy Seal (Ire) (2): Ha trabajado con insistencia para esta prueba. Algo sabe Ward que lo inscribe.

Undécima Carrera | 1.700m, grama (6:16 p.m. VEN) – Belmont Gold Cup (G2)