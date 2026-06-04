West End Kid continúa la racha y se lleva su primer Stakes en el Pennine Ridge (G3) en Saratoga

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La programación de carreras de este jueves en el óvalo de Saratoga albergó la segunda fecha de la Semana del Belmont Stakes (G1). En el tercer turno de la reunión se disputó el primer Stakes de grado de la jornada: el Pennine Ridge Stakes (G3), un desafío para potros de tres años sobre una distancia de 1 1/16 millas (1.700 metros) en la pista de grama interna.

Victoria clásica para West End Kid en la Semana del Belmont

El potro West End Kid, un entrenado de William Walden bajo la conducción del norteamericano Tyler Gaffalione, extendió su racha invicta de esta temporada. Este jueves sumó el primer Stakes de grado a su campaña con un sólido triunfo en el Pennine Ridge Stakes (G3), una de las pruebas estelares en el óvalo de Saratoga.

Los parciales cronometrados del evento mantuvieron un ritmo firme en cada tramo:

Primeros 400 metros (un cuarto de milla): 24.28 segundos

24.28 segundos Media milla (800 metros): 49.14 segundos

49.14 segundos Los 1.200 metros (seis furlongs): 1:12.57

1:12.57 La milla (1.600 metros): 1:35.57

El registro global detuvo el reloj en un tiempo final de 1:40.94, gracias a un contundente remate de 5.77 segundos en los últimos 100 metros. En las taquillas de apuestas, el ganador generó dividendos de $4.14 a ganador, $3.22 al place y $2.70 al show.

Linaje y conexiones del ganador

El flamante vencedor es un hijo del semental Twirling Candy en la yegua madre To a Friend, por el destacado Scat Daddy. El tresañero nació el 13 de febrero de 2023, defiende los colores del stud Mo Speed Racing y con este éxito alcanzó los $300.000 en dinero producido. ahora lleva tres victorias segudas en el año en cuatro presentaciones.

El podio de la competencia se completó de la siguiente manera: