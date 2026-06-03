¡Paga 11 a 1! El Atleta Meridiano 2025 revienta las taquillas del Commentator Stakes

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Para cerrar con broche de oro los seis eventos selectivos que ven la luz este miércoles 3 de junio en el hipódromo de Saratoga, en el marco del Festival del Belmont Stakes, el Commentator Stakes ($200,000) presenta a un protagonista inesperado: el ejemplar Alan Turing, el cual bajo la acertada conducción del jinete venezolano Junior Alvarado, se convierte en gran sorpresa del cotejo.

En una extenuante competencia de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre la pista de arena, el pensionado de Patrick Quick avanza con fuerza desde los puestos intermedios para acreditarse la novena carrera del programa. Con esta valiente demostración, el hijo de Omaha Beach congela las tribunas al imponerse con una cotización final de 11 a 1 en las apuestas.

Un duelo electrizante en la recta de Saratoga

La competencia que se disputa a vuelta completa en el óvalo neoyorquino, se desarrolla inicialmente con Dr. Kraft y Silvestre González en los controles. Este último, que compitió en esta misma prueba el año pasado logrando un quinto lugar, intenta esta vez dar la campanada de punta a punta e impone un tren de carrera inicial con fraccionales de :23.33 y :47.37.

Al pasar los 1,200 metros en un sólido 1:11.07, el público contempla con asombro cómo Dr. Kraft no cede en su empeño e ingresa a la recta final en la posición de privilegio. Sin embargo, el desgaste del inicio comienza a pasarle factura en los metros decisivos.

Justo cuando el líder empieza a mermar en sus energías, Alan Turing aparece con un empuje arrollador por la línea uno bajo el enérgico estímulo de Junior Alvarado. Ambos ejemplares se trenzan en un emocionante cabeza a cabeza durante los últimos 100 metros y, tras agenciar 1:35.61 en la milla, Alan Turing logra estirar medio cuerpo de ventaja para sentenciar la prueba en un tiempo definitivo de 1:48.39.

Números de valor y jugosos dividendos

Con extrema gallardía, Dr. Kraft cede el triunfo en el propio espejo tras una carrera increíble, defendiendo la preparación de Ilay Kantarmaci a un astronómico dividendo de 32-1. La tercera casilla corresponde a Russian Realm, mientras que Bank Frenzy completa la Superfecta.

Alan Turing, un producto nacido del cruce entre Omaha Beach y la yegua europea Honoria (Ire), eleva ahora su historial pistero a 4 victorias en 15 actuaciones públicas para los colores del Gallaghers Stud, divisa que además firma su crianza en el estado de Nueva York.

En las taquillas, la sorpresa se traduce en jugosos dividendos: Alan Turing genera extraordinarios pagos de $25.62 a Ganador, $11.58 a Placé y $7.02 a Show. Por su parte, el combativo Dr. Kraft devuelve $22.84 a Placé y $11.06 a Show, mientras que el tercer cotizado, Russian Realm, abona $6.78 a la casilla de Show.