¡Alarma en Saratoga! Ambulancia traslada de emergencia a la yoqueta Katie Davis tras fuerte accidente en el partidor

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La yoqueta Katie Davis ingresó a un centro médico local tras sufrir un fuerte percance en el aparato de salida de Saratoga. La atleta recibirá una evaluación médica exhaustiva en el Hospital de Albany, donde los especialistas la atienden ante una posible conmoción cerebral debida al impacto.

Caída y drama en la cuarta carrera de Saratoga

La yegua Bernieandtherose mostró un comportamiento sumamente errático dentro del aparato de salida previo a la cuarta competencia del programa oficial. El ejemplar tumbó de forma violenta a su conductora antes de disputarse la prueba de allowance optional claiming, un compromiso estructurado en distancia de 1 1/8 millas (1.800 metros) para potrancas y yeguas de tres y más años.

Tras el incidente, las autoridades hípicas retiraron a Bernieandtherose de la competencia. El ejemplar abandonó la pista a pie y regresó a la zona de caballerizas sin lesiones aparentes.

El reportero hípico Mike Welsch indicó en su cuenta personal de X, que Davis sufrió una posible contusión cerebral, le indicó el agente de la amazona, Mike Monroe.

Suspensión de compromisos para el resto de la jornada

Debido a la severidad del golpe y por protocolos estrictos de seguridad hípica, Davis quedó fuera del resto de sus montas firmadas para las carreras número 6 y 11 de la programación. El cuerpo médico del hipódromo difundirá nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de la yoqueta en las próximas horas.

Por su parte, Steve Anderson en su cuenta personal de la red social X, indicó que la puertorriqueño Dalila Rivera sustituirá a Davis en la sexta carrera, mientras que su hermano, Dylan Davis, se hará cargo de la 11 competencia