Tristeza en La Rinconada: El dolor de la caballeriza ante la inesperada partida de un valioso ejemplar

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El universo de las carreras de caballos no siempre es sinónimo de júbilo y celebración. Detrás de los aplausos en el recinto de ganadores y la euforia de las tribunas, existe una realidad implacable: factores imprevistos que son capaces de transformar el éxito absoluto en una pérdida total. En esta industria, el propietario es quien asume la inversión principal al adquirir un purasangre, impulsado por la ilusión de cosechar innumerables satisfacciones en la pista; sin embargo, el destino hípico suele ser impredecible y esquivo.

Más allá del aspecto financiero, las carreras de caballos poseen un profundo componente humano y emocional. Los ejemplares dependen del cuido de un entrenador y de todo un personal de cuadra. Es tal la cantidad de horas que estos nobles atletas pasan en el entorno de la caballeriza, que el vínculo diario con sus capataces y palafreneros forja un afecto genuino y entrañable. Por ello, cuando el infortunio toca a la puerta, el impacto cala hondo en el corazón del establo.

Ese amargo vacío se sintió con fuerza hace pocos días tras conocerse el lamentable fallecimiento del ejemplar Vida, debido a un severo cuadro de cólico del cual no fue posible salvarlo, a pesar de los esfuerzos veterinarios realizados.

Un triunfo con sabor a nostalgia: Luis Peraza Caballo

El eco de esta pérdida resonó con nitidez durante la pasada reunión número 24 en el Hipódromo La Rinconada. La primera válida para el juego del 5y6 deparó la victoria del importado Rozagante, pistero que se encuentra bajo la tutela del preparador Luis Peraza.

Minutos después del éxito, en una entrevista concedida al moderador Fermín Pérez Jr., el experimentado entrenador se mostró notablemente conmovido ante las cámaras. Con la voz quebrada por la emoción, Peraza dedicó el triunfo a la memoria del recordado médico veterinario César Suárez, y aprovechó el espacio para manifestar su dolor ante la reciente partida física del valioso tordillo que albergaba en su búnker.

Un noble corredor que dejó huella

Nacido y criado en las tierras del Haras Urama, el tordillo Vida fue un destacado hijo del semental Ruffalex en Marquisite, por la matrona Tapi. Defensor de las sedas del Stud "Don Rafael V", este corredor se despidió de las pistas con una campaña de 26 actuaciones y un total de ocho triunfos.

Su calidad quedó en evidencia gracias a un par de conquistas selectivas de gran relevancia: a los 4 años se adjudicó los máximos honores en el Clásico Socopo (Grado 3), mientras que a los 5 años dictó cátedra en el Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá (Versión Machos). Su última aparición pública aconteció el pasado mes de mayo, cita en la cual ocupó un meritorio tercer lugar, en lo que a la postre significó el cierre de su historial pistero.