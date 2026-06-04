¡Mucho ojo! Revelan cuál es el dato que más suena para la segunda válida del 5y6 dominical

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El óvalo de La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 07 de junio para la disputa de la vigésima cuarta reunión del segundo meeting del año.

La atractiva cartelera consta de un programa de 14 competencias, cuyo plato fuerte será el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), evento que marca el primer paso de la Triple Corona de yeguas en la exigente distancia de la milla (1.600 metros).

Esta importante selectiva reúne a las mejores potras tresañeras del patio en una prueba que promete emociones de principio a fin. El enfrentamiento en la pista dictará cuál de las aspirantes inscribirá su nombre en la historia hípica al conquistar la primera gema del ciclo, un aliciente que asegura la máxima adrenalina para la afición.

Por otra parte, las emociones del tradicional juego del 5y6 Nacional vibrarán con fuerza a la altura de la décima carrera del programa, turno que servirá como la segunda válida de la jornada.

Se trata de un compromiso reservado para caballos de cuatro años, tanto nacionales como importados, debutantes o no ganadores, quienes medirán fuerzas en un veloz trayecto de 1.100 metros.

La Rinconada: Dato más sonado 5y6 Ejemplar Datos hípicos

Germán Champion (número 4) participará en esta prueba válida con la conducción del jinete José Gilberto Hernández y la preparación de Rafael Alemán Jr. El defensor de los colores del Stud Team Family II se perfila, además, como el primer favorito para la Gaceta Hípica.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 03 de junio, Germán Champion ajustó 42 segundos exactos para 600 metros, en pelo, muy cómodo sin hacerle nada informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Todo parece indicar que este pupilo de Alemán Jr., es el dato que más suena para la segunda válida, por lo que prometerá ser la base sólida para sellar el cuadro.

Así es que, para este tiro de 1.100 metros, el nacido y criado en el Haras Luisiana se convierte en el eje central de todas las combinaciones para este domingo.

¡Séllelo con fe y póngale corazón, porque este dato tendrá con qué ganar!