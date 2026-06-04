La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°24

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 24

¡El día domingo 07 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco del juego de las mayorías, la afición disfrutará una nueva edición del Clásico 'Hipódromo La Rinconada' (Grado I). El evento presenta una selecta nómina de nueve potras, las cuales irán en busca de la gloria en el exigente recorrido de 1.600 metros, bajo el incentivo de una atractiva bolsa global a repartir de 195.000 dólares.

Los ejemplares Elorza Princess y Violence And Peace (USA) encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R24.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Elorza Princess 15 Princesa Lucia 8 Mi Catira Emma 3 La Dama 2 Amboise 1 Sicarigua 1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Violence And Peace (USA) 15 Chimpolera 6 Eterna Amanda 5 Cosmic Love 2

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Prince Of Success 11 Dumpling 10 Mad Max 7 Ademan 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Quantum Leap 12 Gran Victorio 9 Odin 5 Vinicius Jr. 2 Gran Morey 2

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Cibernético (USA) 12 Smartkenzie (USA) 11 Slews Gump 5 Louis The Prince 2

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Chasing The Storm (USA) 14 Tizn´t Anymore (USA) 11 Craigh Na Dun 3 Starship Gold 1 Mitología 1

SEPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Coach Sessa (USA) 10 Cheeca Blue (USA) 9 Practical Vale (USA) 8 Dwtn Maddie Brown (GB) 3

OCTAVA CARRERA