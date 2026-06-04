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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°24

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación de las diferentes jugadas exóticas que se puedan presentar ante el inicio del 5y6

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 04 de junio de 2026 a las 02:42 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°24
Foto: José Antonio Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 07 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco del juego de las mayorías, la afición disfrutará una nueva edición del Clásico 'Hipódromo La Rinconada' (Grado I). El evento presenta una selecta nómina de nueve potras, las cuales irán en busca de la gloria en el exigente recorrido de 1.600 metros, bajo el incentivo de una atractiva bolsa global a repartir de 195.000 dólares.

Los ejemplares Elorza Princess y Violence And Peace (USA) encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R24.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Elorza Princess   15
Princesa Lucia  8
Mi Catira Emma 3
La Dama 2
Amboise 1
Sicarigua 1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Violence And Peace (USA)  15
Chimpolera 6
Eterna Amanda 5
Cosmic Love 2

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Prince Of Success   11
Dumpling  10
Mad Max 7
Ademan 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Quantum Leap  12
Gran Victorio 9
Odin 5
Vinicius Jr. 2
Gran Morey 2

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Cibernético (USA)  12
Smartkenzie (USA) 11
Slews Gump 5
Louis The Prince 2

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Chasing The Storm (USA)  14
Tizn´t Anymore (USA) 11
Craigh Na Dun 3
Starship Gold 1
Mitología 1

SEPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Coach Sessa (USA)  10
Cheeca Blue (USA) 9
Practical Vale (USA) 8
Dwtn Maddie Brown (GB)  3

OCTAVA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Bravucón 14
Catire Pedro 11
Tower Star 5

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