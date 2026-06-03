La marca que por segundo año consecutivo en Estados Unidos puede batir Irad Ortiz Jr.

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Irad Ortiz Jr. culmina mayo con resultados apoteósicos. El cinco veces ganador del premio Eclipse como mejor jinete, registra una destacada temporada manteniéndose en la cima de los jinetes en los Estados Unidos, liderando ampliamente el apartado de producción de dinero.

Irad Ortiz Jr. encaminado a otra gran temporada en dinero

El nativo de Puerto Rico, culmina mayo a todo tren producto de 11 victorias y producción de $1,461,064 en ganancias la semana pasada. Por lo que, supera los $17 millones en ganancias y comanda este renglón en el leaderboard.

Cinco de sus onces victorias fueron en carreras de stakes:

Texas Derby - Desert Gate

Speightstown Sprint Stakes - Souper Tuscan

Ouija Board Distaff Stakes - Vive Veuve

Audobon Stakes - Touch of Fire

Mint Julep Stakes (G3) - Sweet Treasure

Con $17,049,729 obtenidos en ganancias hasta ahora este año, marcha casi $5 millones más adelante de su ritmo del mismo periodo del año pasado. En 2025, cuando logró el récord de ganancias de una única temporada en Norteamérica con $40,529,104.



Esta semana, Ortiz, Jr. tiene 19 montas programadas en stakes en Saratoga y Churchill, entre las cuales se incluyen el Acorn Stakes (G1), New York Stakes (G1), el Ogden Phipps Stakes (G1), el Jaipur Stakes (g1), Woody Stephens Stakes (G1), la Met Mile (G1), el Manhattan Stakes (G1) y el Belmont Stakes (G1).