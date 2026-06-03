¡Jaramillo por el Back to Back! El campeón venezolano va por este stakes valorado en 100 mil dólares

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La jornada de este sábado donde todas las miradas convergen en lo que es el tercer peldaño de la triple corona en Estados Unidos, el Belmont Stakes (G1). Sin embargo, en varios hipódromos se celebran múltiples competencias selectivas, entre ellas, Santa Anita Park, que celebra el Honeymoon Stakes de $100,000 en la cual Jaramillo lleva a una de las candidatas para ganar.

Santa Anita Park: Celebra el Honeymoon Stakes de $100,000

La octava carrera de la jornada del sábado en Santa Anita Park, se presenta Lilo Lil, con la monta de Emisael Jaramillo que buscará validar el triunfo en el Providencia Stakes, cuando se enfrente a ocho rivales en el Honeymoon Stakes de $100,000 para potrancas de 3 años que correrán una milla sobre césped.

Entrenada por Michael McCarthy, Lilo Lil tomó la delantera sin oposición en la Providencia, una carrera de 1 1/8 millas, y al final le quedó la energía suficiente para imponerse por una nariz con Emisael Jaramillo sobre Wild Like the West, que también regresa para este evento. La Providencia fue la primera victoria en cinco carreras para la hija de Caravaggio.

Wild Like the West, entrenada por Richard Baltas, se mantuvo tercera en el Providencia antes de que su remontada se quedara a las puertas de la victoria. El sábado tendrá un nuevo jinete, Armando Ayuso.

El Honeymoon Stakes de $100,000, tiene como hora de salida a las 7:30 p.m. y la nómina la completan: Kintrigue, Inbox, Dreaming of Alys, Bella Lyra, Darya, Lookin At Diamond, Light Won Up y Revera.