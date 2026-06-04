Retiros La Rinconada: Confirman la baja de este hijo de un Doble Coronado en la Reunión 24

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Todo está listo en el hipódromo La Rinconada para la disputa para la número 24 del año. Este domingo 7 de junio, la afición disfrutará de un programa oficial de 14 carreras, cuyo plato fuerte será el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), la primera gema para las potras tresañeras.

Caballo: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó este jueves, a través de sus plataformas digitales, la información de un ejemplar que no estará en acción en la cuarta competencia del programa dominical.

La baja oficial corresponde al purasangre castaño Gran Morey (7). El pupilo del entrenador Oscar Manuel González estaba inscrito originalmente con la conducción del jinete profesional Franklin Puello Jr., y figuraba como uno de los animadores de la competencia.

Este corredor, nacido y criado en el Haras Alegría, reaparecía a la pista caraqueña tras 126 días sin correr. En su última actuación, castaño fue capaz de arribar en el cuarto lugar, a cinco cuerpos del ganador Look At Daddy.

Motivo del retiro: La Rinconada

A través de la información publicada este mismo jueves por el INH en sus plataformas digitales, el hijo del Doble Coronado Ocean Bay quedó retirado por Desmitis ambos miembros anteriores. Con este retiro también se suma al retiro de la yegua Sugar Cane.