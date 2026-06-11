¡No te quedes fuera! Los ejemplares con más fuerza y la jugada larga para acertar en el 5y6 de la R25

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó el día lunes 08 de junio, la lista de los inscritos para la vigésima quinta reunión en La Rinconada.

Este domingo 14 de junio se disputarán 13 carreras entre dos clásicos de lujos, mientras que el popular juego del 5y6 Nacional luce muy parejo y de seguro abonará excelentes dividendos.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas La Rinconada Datos hípicos

Ekati King (USA): Este ejemplar importado en su última ganó con 3 cuerpos de ventaja en la milla del Clásico Juan Arias (GI) y para esta carrera va a los 1.200 metros, por lo que auguramos una actuación distinguida, más si estará la yunta ganadora: Johan Aranguren/Gabriel Márquez.

Astuto: El ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar 2025 ha demostrado ser un ejemplar de élite y ahora va ante la competencia del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) en distancia de 1.800 metros y eso valida como un ejemplar acostumbrado a correr en distancias de alientos con la monta del argentino Juan Pablo Paoloni en yunta con Humberto Correia padre.

Encantadora: Yegua que reaparece tras 50 días sin correr y mantiene buenas actuaciones en su campaña pistera en el óvalo de Coche. Para la tercera válida va con la monta del enérgico jinete Jhonathan Aray y presentada nuevamente por Humberto Correia.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Uno de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el ejemplar Búnker, participante en la sexta válida para el 5y6 Nacional.

Esta carrera es la más importante pues es la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI), para ejemplares nacionales de tres años, primer paso de la Triple Corona Nacional, por lo que se convierte en una opción muy sólida.