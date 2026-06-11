¡Última hora en La Rinconada! Con el retiro de un ejemplar favorito se redefine el panorama del 5y6 de la R25

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Este domingo 14 de junio, se efectuará la reunión número 25 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 13 carreras, que incluye los clásicos: Ejército Nacional Bolivariano (GII) en distancia de 1.800 metros y José Antonio Páez (GI) para el recorrido de la milla (1.600 metros).

En horas de la tarde de este jueves 11 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales, dio a conocer la información de un caballo que iba a participar en la novena carrera, segunda válida para el juego del 5y6, como parte de la programación de la jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 ejemplares

El castaño Viejo Parra (número 6), era uno de las participantes para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

El nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing iba a reaparecer a la arena de Coche luego de 231 días sin correr, con la monta del aprendiz Oliver Medina y con el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo. Además, se perfilaba como el segundo favorito de Gaceta Hípica.

Su última actuación pública fue el día 26 de octubre de 2025, arribó tercero a 5 1/4 del ganador Gran Nicanor.

Motivo del retiro: Viejo Parra

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro Viejo Parra (número 6) es por: Claudicación miembro anterior derecho.