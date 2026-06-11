¡Optimismo desbordado! La cuadra de Rafael Alemán Jr. va con todo el domingo en La Rinconada

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Este jueves 11 de junio se llevaron a cabo los ajustes en el Hipódromo La Rinconada. Durante la jornada, el entrenador profesional Rafael Alemán Jr. conversó con el equipo de Meridiano Web para ofrecer sus impresiones sobre las condiciones físicas de sus tres presentados de cara a la vigésima quinta reunión.

Rafael Alemán Jr.: Entrevista en vivo La Rinconada Datos hípicos

Saludos entrenador, una vez más agradecido por la entrevista. Un total de tres ejemplares presentarás para la reunión 25. Inicia en la primera del programa, una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas con la cuatroañera Franciss Rose ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Gracias por la oportunidad que me da nuevamente Meridiano Web y dirigirme a todo el público que nos siguen.

-Como bien lo mencionas, en la primera carrera presento a Franciss Rose, una yegua que correrá por primera vez en un reclamo. En su lote anterior obtuvo un segundo y un quinto puesto. Aunque en esta ocasión el lote para esta carrera de reclamo es bastante parejo, mi yegua anda muy bien y estará en la decisión. No la dejen por fuera.

Entrenador llega el tradicional juego del 5y6 y justo en la primera válida que será el LXXVII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) ensilla a Father Heart montado por Yoelbis González, un caballo que va ante su primer reto en los 1.800 metros.

-Sí, exactamente. Es un caballo con muy buen desempeño en la pista y lo preparamos para este clásico con la mira en los tiros largos. Nunca ha corrido la distancia de los 1.800 metros, pero el propietario y el equipo de establo haremos lo posible por ganar, ya que esta es su prueba de fuego. Evaluaremos su rendimiento en este trayecto de aliento.

Culminas en la undécima competencia, cuarta válida con la castaña Linda Duquesa y está por decidir su primera victoria del año.

-Aún trabajamos para encontrar el punto ideal con esta yegua. Tiene mucho por mejorar y esperamos una buena actuación de su parte en esta carrera.