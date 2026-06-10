Gabriel Márquez anuncia: "Mis ejemplares están listos para decidir en las pruebas más importantes"

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La emoción de la Triple Corona Nacional iniciará este domingo 14 de junio con la septuagésima séptima edición del Clásico José Antonio Páez (GI).

La emblemática prueba, estructurada en la distancia de la milla, será el plato fuerte de la vigésima quinta reunión del segundo meeting del año, en el hipódromo La Rinconada constará de un total de 13 competencias, cartelera que también incluye la edición número 62 del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII).

Con el propósito de ofrecer información exclusiva y de primera mano a nuestros lectores, el equipo de Meridiano Web asistió este miércoles 10 de junio a la jornada de ajustes en la pista caraqueña.

Durante la actividad, el personal periodístico conversó con diversos jinetes y entrenadores para constatar las condiciones físicas reales de los ejemplares que verán acción en la exigente reunión dominical.

El destacado entrenador Gabriel Márquez, quien ocupa el segundo lugar en la estadística del presente meeting y es un fiel colaborador de este medio digital, concedió una entrevista exclusiva. En el encuentro, el profesional analizó las oportunidades de los ocho ejemplares que presentará en la próxima cartelera de carreras.

Entrevista Meridiano: Gabriel Márquez estrategia de éxito ejemplares La Rinconada Datos hípicos

Saludos entrenador y estamos muy agradecidos por hacerle la entrevista. Un total de ocho ejemplares presentas para este domingo 14 de junio en el marco de la reunión 25. Abres el telón en la condicional de reclamo con la debutante Bambina Paola y la potra Abusiva.

-Un gran saludo para toda la afición hípica. Efectivamente, tal como acabas de mencionar, abrimos el telón con La Bambina Paola en su estreno. Le daremos la oportunidad al jockey Edwin Jaramillo, un muchacho con mucha disciplina y dedicación. La yegua tiene varios ejercicios, debuta en una carrera de reclamo en un lote bastante discreto y, Dios mediante, podremos obtener la victoria.

Asimismo, Abusiva corre seguido. Creo que se merece estar en la competencia porque tuvo un excelente desempeño en su última carrera. Podrá obtener la victoria, ya que se encuentra muy bien en la cancha y, con la monta de 'Pochito', será muy difícil que la derroten.

En la quinta del ciclo no válido participará la importada Uptown Leca (USA), con Johan Aranguren sobre los estribos y en su última ganó al reverendo galope.

Así es, en esta carrera compiten varias importadas. En el caso de Uptown Leca, viene de ganar con una demostración contundente. Aranguren la conoce a la perfección y estoy seguro de que estaremos en los primeros puestos.

Para la séptima de la cartelera ensillará a dos importados: Magic Shadow (USA) y Ekati King (USA). Ambos vienen de lucirse muy bien en la milla del Clásico Juan Arias (GI).

- Los dos andan muy bien por cancha y, Dios mediante, lograremos el triunfo. En el caso de Ekati King, el sábado 6 de junio briseó de forma extraordinaria; Magic Shadow también lo hizo bien. Bajamos de la milla a 1.200 metros, pero ambos ejemplares están en excelentes condiciones.

Compromiso en el 5y6: La Rinconada

Entrenador nos vamos para el 5y6 Nacional y en la primera válida que será la edición 62 del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) tendrá la oportunidad de presentar al tordillo Luigino con el enérgico Jhonathan Aray que es ganador en este tiro de 1.800 metros.

-Es un ejemplar que clasificó para esta carrera selectiva; incluso es ganador en la distancia y tiene dos excelentes segundos detrás de Tío Horacio y Tuscan Gold. Me gusta mucho mi caballo Luigino y estoy seguro de que ocuparemos el tope del marcador.

Culmina su actividad entrenador en la prueba de mayor importancia de la reunión 25. La edición 77 de la milla del Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triple Corona Nacional con sus dos mejores potros: Búnker y Banderas que, este último reaparece luego de 147 días sin correr.

- A Búnker ya todos lo conocen. Es un caballo que ha corrido muy bien en cada una de sus presentaciones y se encuentra en excelente condición sobre la pista. Viene de lograr la victoria en su última competencia y será bastante difícil que lo derroten. Hoy miércoles realizó un galope junto a Jhonathan Aray y mañana irá a su ajuste respectivo.

Por su parte, Banderas también luce espectacular en la pista. Va a reaparecer con todo su talento, así que no debería sorprender a nadie si se mete en el tope del marcador.

Tiene muchísima calidad; de hecho, conquistó el Clásico Francisco de Miranda a comienzos de año. Luego tuvo algunos inconvenientes, pero ya fueron solventados por completo.

Estamos totalmente preparados para esta carrera, listos para la gloria de Dios.