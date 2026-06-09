Conoce la lista de los elegidos que desafían el inicio de la Triple Corona Nacional en La Rinconada

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La mesa está servida para el inicio del ciclo más selectivo e importante del hipismo venezolano. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus canales oficiales en las redes sociales, hizo pública la lista definitiva de los ejemplares inscritos para la reunión número 25 de la presente temporada, cartelera que se desarrollará este domingo 14 de junio sobre la pista del Hipódromo La Rinconada.

El programa dominical incluye dos pruebas de corte selectivo, donde el plato fuerte de la tarde será la disputa del primer paso de la Triple Corona Nacional para potros de tres años.

Un total de trece competidores saltará a la pista con el firme propósito de asegurar su espacio en las páginas doradas de la hípica local. En teoría, solo uno de ellos mantendrá con vida la posibilidad de conquistar la ansiada trilogía de eventos.

Varios de los anotados sobresalen ante la consideración de los especialistas debido al potencial que demostraron desde sus respectivas carreras de debut. Su desempeño previo y sus triunfos en el trayecto de desarrollo los transforman en serios aspirantes al éxito, un mérito que los avala para estar presentes en la cita más crucial en lo que va de año.

Programa de carreras: La Rinconada Carreras

La competencia se disputará en la carrera de cierre del programa, sexta válida en el clásico trayecto de los 1.600 metros, una distancia que pondrá a prueba la resistencia, el fondo físico y la velocidad inicial de los jóvenes purasangres.

A continuación, se detalla la lista oficial de los trece aspirantes con sus respectivos profesionales y su orden de salida:

1) Triunfante: Juan Pablo Paoloni y Humberto Correia (P.P. 2)

2) Catirote: Félix Velásquez y Aldo Traversa (P.P. 3)

3) Bunker: Jhonathan Aray y Gabriel Márquez (P.P. 4)

4) Pontevecchio: Hemirxon Medina y German Rojas (P.P. 5)

5) Teniente Dan: Yamper González y Riccardo D'Angelo (P.P. 6)

6) Gran Nicanor: Yoelbis González y Ramón García (P.P. 7)

7) Orlando Erre: José Rivero y Luis Peraza (P.P. 8)

8) Big Valdi: Jaime Lugo y Riccardo D'Angelo (P.P. 9)

9) Pedro Antonio: Yonkleiver Díaz y Rubén Lanz (P.P. 10)

10) Ponsigue: Winder Véliz y German Rojas (P.P. 11)

11) El Gran Jhosue: Robert Capriles y Luis Peraza (P.P. 12)

12) Banderas: Johan Aranguren y Gabriel Márquez (P.P. 13)

13) El Providencial: Jaime Lugo Jr. y Fernando Parilli Araujo (P.P. 14)

El recuerdo de la edición anterior: 2025

El análisis de la historia reciente de este evento añade un atractivo especial a la jornada. En la edición correspondiente a la temporada 2025, los honores correspondieron al ejemplar El Relámpago.

Aquel vistoso corredor logró cruzar la meta en ganancia gracias a la conducción del jinete Yoelbis González y la preparación del entrenador Riccardo D'Angelo, una dupla profesional que detuvo los cronómetros en una marca de 97 segundos exactos para la distancia de la milla. La expectativa entre la afición caraqueña se mantiene en su punto máximo para conocer cuál de los trece nuevos aspirantes emulará dicha hazaña y dará el primer paso firme hacia la inmortalidad hípica.