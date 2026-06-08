Mora Linda es apenas la segunda tordilla en ganar el Clásico Hipódromo La Rinconada en el siglo XXI

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Este domingo siete de junio del 2026, se dio inicio a la temporada de clásicos que forman parte de la Triple Corona para potras nacionales de tres años, con la realización de la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI) en distancia de 1.600 metros donde participaron nueve tresañeras y se realizó en la 13 carrera y quinta válida del 5y6 Nacional en el óvalo homónimo de la competencia.

La Rinconada: Mora Linda es apenas la segunda tordilla en 26 años en ganar el Clásico Hipódromo La Rinconada

La potra de tres años, Mora Linda, entrenada por Fernando Parilli Tota con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo para los colores amarillo y negro del Stud ZM del empresario venezolano Ignacio Zubillaga, dejó un tiempo oficial de 100,4 en la milla y pagó un dividendo de Bs.816,66 a ganador.

Mora Linda es una tordilla de tres años, nacida el ocho de marzo del 2023, importada en vientre, es un producto del semental Caracaro en la matrona Bella Chloe, la cual consiguió su segunda victoria en tres presentaciones como purasangre en el óvalo de Coche.

El triunfo de la hija del semental que en su momento lo tuvo el entrenador venezolano Gustavo Delgado como purasangre en Estados Unidos, resuena porque es apenas, la segunda tordilla que gana la primera gema de la triada para potras nacionales en lo que va de este siglo XXI.

Hasta este domingo, la única tordilla que había logrado ganar la primera prueba de la triada para yeguas nacionales de tres años, había sido Afrodita de Padua, bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera con la conducción del jockey profesional Jaime Lugo, la cual, a la postre, se convertiría en la Triple Coronada de la temporada 2019, al ganar también, los Clásicos Prensa Hípica Nacional (GI) y Clásico General Joaquín Crespo (GI).