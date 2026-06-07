¡Camino a la gloria! Mora Linda resolvió a placer en la milla de La Rinconada

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El espectáculo del turf venezolano alcanzó su punto máximo este domingo 7 de junio. Las instalaciones del Hipódromo La Rinconada vistieron sus mejores galas para la celebración de la reunión número 24 de la presente temporada, un programa de primer nivel estructurado por catorce competencias que cautivó la atención de especialistas y apostadores. El gran atractivo de la jornada dominical recayó sobre la edición número 98 del Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I), el emblemático evento que tradicionalmente sube el telón de la Triple Corona para potrancas.

El plato fuerte de la tarde se escenificó de forma formal en la décima tercera carrera del orden, equivalente a la quinta válida para el tradicional juego del 5y6 nacional. En esta oportunidad, la histórica selectiva planteó un recorrido de 1.600 metros en la pista de arena de Coche. La prueba, reservada exclusivamente para las mejores tresañeras nacidas y criadas en Venezuela, no solo puso en juego la gloria de la primera gema de la tríada hípica, sino también una atractiva bolsa de 195.000 dólares en premios especiales a repartir.

Un libreto perfecto en las manos de Francisco Quevedo: La Rinconada R24

La competencia deparó una demostración de neta superioridad por parte de Mora Linda (7). La calificada potra, defensora de las sedas del Stud "ZM", obtuvo una victoria solvente y contundente ante un selecto grupo de ocho rivales que salieron a la pista en busca de la consagración.

Desde el momento en que se ordenó la partida, el jinete Francisco Quevedo ejecutó una estrategia impecable sobre los lomos de la tresañera. Mora Linda salió colocada muy cerca del aparato, desde donde emprendió la persecución de las punteras. Quevedo mantuvo un control absoluto sobre sus enemigas durante la primera mitad del trayecto, administró las energías de su conducida y esperó el ingreso a la recta final para hacer correr con firmeza. En ese terreno decisivo, la zaina desató un avance arrollador que dejó atrás al resto del pelotón sin mayores apremios.

Proyección selectiva con sello de Los Caracaros: Grado I

Mora Linda, una valiosa hija del prospecto semental Caracaro en la matrona Bella Chloe, nació y se crio en los potreros del Haras Los Caracaros. Con este lauro por la vía fácil, la pupila del entrenador Fernando Parilli Tota concretó el segundo triunfo de su prometedora campaña pistera en apenas tres presentaciones públicas.

El tren de carrera de la prueba selectiva registró parciales iniciales de 24.2 para los primeros 400 metros, 47.1 en la media milla y 73.2 para la marca de los 1.200 metros. Mora Linda completó la distancia total de la milla con un crono global de 100.4 (1 minuto, 40 segundos y 4 quintos) y ventaja de siete cuerpos 3/4.

Detrás de la ganadora, la potra Roma se adjudicó la segunda posición de la pizarra, mientras que Madame Karina finalizó en el tercer puesto. El marcador oficial de las competencias válidas lo completó Latina Parts en el cuarto lugar, al tiempo que Emmawatson cerró la lista de las clasificadas en el quinto peldaño. En las taquillas de juego legal, la flamante vencedora de la primera gema de la Triple Corona arrojó un relevante dividendo de Bs. 816,66 a ganador.