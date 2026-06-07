Julio León Heredia: "Venezuela está a la orden para realizar el Clásico del Caribe"

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El espectáculo del turf venezolano mantiene su ritmo arrollador. Las instalaciones del Hipódromo La Rinconada abrieron sus puertas este domingo para la celebración de la reunión número 24 de la presente temporada, un programa que estructuró importantes emociones desde el bloque de las competencias no válidas y que capturó la atención de la enorme afición que colmó las tribunas del óvalo capitalino.

La jornada dominical no solo ofreció paridad en la pista, sino que sirvió de marco para momentos de profunda carga histórica y sentimental, de forma idéntica a las declaraciones de carácter internacional por parte de las máximas autoridades de la institución hípica.

En el plano institucional, el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Julio César León Heredia, aprovechó la masiva asistencia de público para fijar una postura clara y estratégica con respecto a la Serie Hípica del Caribe. Aunque el calendario de la Confederación Hípica del Caribe no asigna el evento a Caracas para la presente edición, la máxima autoridad del turf nacional extendió un mensaje de apoyo y solidez organizativa ante cualquier eventualidad en la región.

"Si bien es cierto que el Clásico del Caribe no le corresponde este año a Venezuela, de nuestra parte existe total disposición. En caso de que el país encargado no pueda llevar a cabo dicho evento, Venezuela estará a la orden para realizarlo en la arena de Coche. Contamos con las condiciones idóneas y ya acumulamos esa experiencia previa donde todo salió de forma excelente. Repito, estamos a completa disposición", aseveró León Heredia ante los medios y la afición.

Pimentel Jr. rompió la sequía y Fast Sensations cerró su ciclo pistero

Más allá de los anuncios oficiales, la pista caraqueña dictó sus propias sentencias en el segmento inicial del programa. El primer gran impacto de la tarde lo protagonizó el jockey zuliano Iván Pimentel Jr., quien reencontró la ruta del éxito en el recinto de ganadores que lo vio crecer como profesional. El experimentado látigo guió de forma impecable al ejemplar Mad Max en la tercera carrera, lo que significó su primera fotografía de victoria en el óvalo de Coche desde el 9 de mayo de 2021, luego de cumplir una destacada campaña de cuatro años en los Estados Unidos.

Por otra parte, la nostalgia se apoderó de los aficionados con el último desfile de la valiosa corredora Fast Sensations. La campeona, dueña de una campaña pistera excepcional que despertó pasiones en las tribunas, recibió los aplausos del público en su despedida formal de las competencias públicas. A partir de este momento, la calificada corredora asumirá un nuevo e importante rol en la cría nacional, donde buscará transmitir su velocidad y consistencia a las próximas generaciones del turf venezolano.

La antesala del 5y6: Nueve potras por la gloria de la Triple Corona

Estas emociones sirvieron como el preámbulo ideal para el bloque de las competencias válidas, el segmento más esperado por la marea de apostadores. El ambiente de expectativa creció con el paso de los minutos, a la espera del plato fuerte de la jornada dominical: la edición número 98 del Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I).

Esta emblemática carrera representa el primer paso de la ansiada Triple Corona para hembras. Para esta oportunidad, una exigente nómina de nueve potras de tres años formalizó su inscripción en el aparato de partidas, dispuestas a medir fuerzas en el implacable recorrido de los 1.600 metros en busca de la inmortalidad hípica.