Ovación de gala en La Rinconada: La campeona Fast Sensations dice adiós a las pistas por la puerta grande

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A propósito de celebrar la reunión 24 en el hipódromo La Rinconada, este domingo 07 de junio fue precisa la ocasión de despedir a una yegua que dejó muchas satisfacciones en la pista, una zaina que no solo dejó innumerables triunfos sino también que dejó un legado y una grandeza en la hípica venezolana.

Se trata de la campeona Fast Sensations pues se retira de la pista y así culmina su campaña pistera en La Rinconada.

Fast Sensations: Despedida La Rinconada Datos hípicos

Luego de 13 triunfos para 26 actuaciones realizadas en la arena caraqueña Fast Sensations dice adiós cuyos entrenadores fueron Ramón García Mosquera, Carlos Radelli y Ricky D’Angelo, el hasta ahora jinete habitual Jaime “Pocho” y los propietarios del Stud Mama Adela & Moneyrun para dar por última vez una vuelta en el coso de Coche.

La última actuación pública de Fast Sensations, fue en la edición 23 del Clásico "Gustavo Ávila" (GI) el 17 de mayo de 2026.

Si bien ocupó el sexto lugar en la pizarra en una carrera donde se impuso Princesa Fina, la defensora de los colores de Luis Haddad finalizó en buena forma física y a pocos cuerpos de la ganadora.

Mientras tanto, estos son los Clásicos que obtuvo Fast Sensations en su campaña pistera en el óvalo caraqueño: Clásico Senegal (G2), Clásico Julián Abdala (G3), Clásico Simón Rodríguez (G2), Clásico Gelinotte (G2), Clásico Ana María Freudman (G3), Clásico Manuel Fonseca Arroyal (G3), Clásico Sprinters (G1), Clásico Gustavo Avila (G1), Clásico Peggy Azqueta (G2), Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, versión hembras, Clásico Armada Nacional Bolivariana (G2), entre otros.

Rumbo a la cría: Haras La Primavera

El destino inmediato de la hija de Thunder Ridge será el Haras La Primavera. Tras un breve acto de despedida con sus seguidores, la yegua entrará de lleno en su nueva etapa como madre.

La decisión de su equipo establece que será servida por el estelar El De Froix. Este emparejamiento entre dos de los corredores más dominantes de la época reciente en Venezuela genera una enorme expectativa, pues representa un cruce de sangre de alto impacto para la hípica nacional.