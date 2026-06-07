Esto fue lo que dijo el presidente del INH tras la histórica hazaña de Golden Tempo en Belmont Stakes

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La edición 158 del Belmont Stakes (G1) consagró este sábado 6 de junio al potro Golden Tempo, el cual se impuso con autoridad sobre la pista del Hipódromo de Saratoga y aseguró un lugar en la historia al conquistar la Doble Corona del hipismo estadounidense.

El formidable corredor contó con la conducción del jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, quien ejecutó una estrategia impecable en la pista.

Por su parte, la entrenadora Cherie Devaux firmó una de las hazañas más importantes de su carrera profesional al presentar al ejemplar en óptimas condiciones físicas para esta exigente selectiva.

Presidente del INH: Mensaje de felicitación triunfo José Luis Ortíz Belmont Stakes

El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Julio León Heredia, manifestó su más efusiva felicitación y orgullo ante la extraordinaria victoria de Golden Tempo en el prestigioso Belmont Stakes.

A través de una imagen publicada este mismo sábado en la historia de su cuenta oficial Instagram, la máxima autoría hípica del país expresó lo siguiente: "Felicidades José Luis Ortiz", al mismo tiempo se observa el gesto del triunfo de parte del jinete estelar sobre el lomo del tresañero ganador.

Esto califica un hito que reafirma la calidad, el coraje y el nivel de competencia de los profesionales que hacen vida en la hípica venezolana, cuyo talento sigue cruzando fronteras y conquistando los escenarios más exigentes del mundo.