La Rinconada: Datos de Última Hora para el 07-06-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, La Rinconada abrirá sus puertas para cumplir con la reunión 24 del año, correspondiente a la sexta jornada del segundo meeting de 2026. La atracción central de la cartelera será el clásico "Hipódromo La Rinconada" (GI) que viene hacer el primer paso de la triple corona para hembras en recorrido de 1.600 metros y que forma parte del 5y6 nacional.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunión 24 del BloquedeArmas

La cartelera dominical constará de 14 desafíos, con el inicio del 5y6 nacional pautado para la novena competencia de la tarde. La prueba central de la jornada, una selectiva grado I, se llevará a cabo en la quinta válida con hora de partida fijada a las 6:00 p. m. Esta cita estelar reunirá a nueve yeguas nacionales de tres años, quienes se enfrentarán en un recorrido de 1.600 metros por una premiación especial adicional a repartir de $195.000.

Para este compromiso, el aficionado hípico contará con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

Este domingo 07 de junio juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:20 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Elorza Princess (5) - Amboise (3) - Princesa Lucia (1). Violence And Peace (USA) (2) - Cosmic Love (6) - Eterna Amanda (9). Dumpling (4) - Max Max (6) - El Gran Mario (1). Gran Victorioso (4) - Vinicius Jr. (6) - Quantum Leap (8). Cibernético (USA) (6) - Smartkenzie (USA) (5) - Louis The Prince (1). Tizn't Anymore (USA) (7) - Chasing The Storm (USA) (6) - Craigh Na Dun (8). Cheeca Blue (USA) (9) - Ainhoa Del Valle (6) - Coach Sessa (USA) (5). Tower Star (3) - Bravucón (9) - Catire Pedro (5). Bingo Bridie (USA) (8) - Gran Sensation (4) - All About You (USA) (7). El Gran Olimpo (5) - Seventy Five (9) - Magnum (6). Gloriossus (7) - Rio Bravo (1) - Time Report (3). Golden Bros (7) - Cardano (6) - Lord Ingles (4). Madame Karina (1) - Latina Parts (2) - Queen Of Dragons (8). Miss Coco (8) - Eliafrancis (CHI) (1) - Monegasca (13).

Línea: Gloriossus (7).

Dato: Tower Star (3).

Buen Dividendo: Monegasca (13).