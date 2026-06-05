Buenas noticias para Falcón: INH y autoridades hípicas regionales realizan acercamiento institucional

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El presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Julio César León Heredia, y las autoridades del Hipódromo de Paraguaná han mantenido un primer contacto que abre un compás de esperanza para la actividad hípica en el estado Falcón.

La reunión, celebrada de manera virtual, marca un hito para el desarrollo de las carreras de caballos en la región. El óvalo de El Sabino —cuyo nombre oficial es Hipódromo de Paraguaná “Dr. Víctor Fuguet”— cuenta con una junta directiva encabezada por su presidenta, Jenny Ávila, quien ha dado continuidad a las competencias de forma periódica con recursos limitados, pero respaldada por una afición pujante e inversionistas apasionados.

Alianza estratégica entre el INH e HipoParaguaná

De acuerdo con la nota de prensa publicada en la cuenta de Instagram del óvalo occidental (@oficialhipa), León Heredia y la directiva regional —conformada por Ávila, Juan Pedro Marval y Ángel González— sostuvieron un ameno encuentro en el que se reafirmaron los lazos entre la máxima autoridad del hipismo nacional y el circuito falconiano.

Durante la reunión, el principal directivo del INH anunció que, a futuro, se ofrecerán facilidades a los propietarios que deseen adquirir ejemplares procedentes de La Rinconada y Valencia para que continúen campaña en el óvalo de El Sabino. Asimismo, señaló que su gestión no presenta ningún impedimento para autorizar a jinetes y entrenadores que deseen competir en las jornadas especiales que allí se celebran.

Históricamente, Paraguaná ha sido cuna de jinetes de élite como Ramón Alfredo Domínguez, Irwin Rosendo y Robert Capriles, este último múltiple campeón en el Hipódromo La Rinconada de Caracas. La actividad hípica en la zona data de 1961; en aquella inauguración, el entonces presidente del INH, Francisco Urbina Romero, hizo acto de presencia acompañado por altas autoridades gubernamentales, militares y eclesiásticas, tanto nacionales como locales.

En sus inicios, el hipismo en la denominada "Península de la Amistad" contó con el pleno respaldo del poder hípico central. Bajo esa misma premisa, la directiva del turf falconiano y el ente nacional trabajarán en conjunto para impulsar las carreras de caballos en la región y apuntar a metas más ambiciosas.

El próximo 12 de octubre se proyecta la celebración de una nueva edición del Gran Derby Paraguanero, la carrera emblemática de la región que año tras año atrae a miles de aficionados de Falcón y de todo el occidente del país.