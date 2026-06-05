La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°24

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la semana 24 por las publicaciones del BloqueDeArmas

En esta oportunidad, solo se presenta la jornada hípica dominical en el vetusto óvalo de Coche, el cual verá realizarse una nueva reunión más y el inicio de la Triple Corona para potras nacionales de tres años, en el tradicional recorrido de 1.600 metros o la milla, donde van a correr nueve tresañeras por la primera gema de la triada y en honor al mismo recinto hípico.

¡El día domingo 07 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 04:20 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo donde tendrà el eliciente de ver correr la primera gema de la Triple Corona para potras nacionales de tres años en distancia de 1.600 metros. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS All About You 12 Coronation Day 8 Bingo Bridie 5 Sol Viva La Paz 3 Ten Classic 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Germàn Champion 12 El Gran Olimpo 9 Comandante Camilo 6 Inalcanzable 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Rio Bravo 8 Time Report 7 Gloriossus 6 Invader 5 Tintorero 2 Zio Giaccof 1 Abu Pepe 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Cardano 11 Regal Holiday 7 Zaraceño 5 Golden Bros 4 Cosmos 3

QUINTA VÁLIDA

Clásico Hipódromo La Rinconada GI

EJEMPLAR PUNTOS Madame Karina 13 Latina Parts 10 Queen of Dragon 5 Roma 2

SEXTA VÁLIDA