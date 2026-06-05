La guía definitiva de la reunión 24: Los ejemplares con mayor fuerza para este domingo en La Rinconada

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¡Este domingo 7 de junio vibra La Rinconada! La reunión número 24 de la temporada llega con un programa de 14 carreras. La gran atracción será el Clásico 'Hipódromo La Rinconada' (GI), el emocionante inicio de la Triple Corona de hembras, que se disputará dentro del 5y6 nacional.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Tower Star (3): El ejemplar en su más reciente atropello fuerte y fue capaz de arribar en el cuarto lugar a solo un cuerpo y ¾ del ganador, para esta ocasión en carrera super pareja el pupilo de Balzan sube 100 metros ideales para sus medios locomotivos y repite la monta el jinete aprendiz Luis Funez Jr. que lo conoce a la perfección.

Bingo Bridie (USA) (8): Borren su última actuación que en esa ocasión partió mal y nunca pudo entrar en carrera. Para esta ocasión regresa a la pista luego de 77 días donde el equipo de cuadra solvento ciertos detalles y de acuerdo a como se ha visto en cancha mucho cuidado que puede unir partida con llegada con la monta de Robert Capriles.

Golden Bros (7): Este ejemplar va correr cerca de la velocidad y pensamos que al giro de la curva final su jinete Ángel Ybarra debe hacer contacto con los punteros y venirse a dominar hasta la raya. En apenas 1.200 metros este ejemplar luce mucho.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la castaña de cuatro años Monegasca (13), participante de la sexta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para yeguas nacionales e importadas de 4 años, debutantes o no ganadoras. Monegasca, luego de un parón de 77 días y ahora con la monta del jinete profesional Jean Carlos Rodríguez con 53.5 kilos se convierte en una opción muy sólida.