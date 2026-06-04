Confirmado: Por este motivo retiran oficialmente al nieto de Templado para el 5y6 dominical

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Este domingo 07 de junio, a partir de la 1:00 de la tarde, se disputará la reunión número 24 de la presente temporada con la programación de 14 carreras, entre ellas el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), primera gema de la Triple Corona de yeguas.

En horas de la tarde de este jueves 04 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos, a través de las redes sociales anunció el retiro de otro ejemplar que se encontraba inscrito para la séptima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Datos hípicos: Retiro 5y6 R24 La Rinconada

Se trata Verstappen (número 9) pues iba a participar en esta prueba válida para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

El seisañero sería montado por el efectivo aprendiz Winder Véliz y contaba con el entrenamiento de Abraham Campos. Venía de correr el pasado domingo 31 de mayo por lo que llegó séptimo a 9 cuerpos del ganador Red Time.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro del pupilo de Campos es por Disposición Reglamentaria.

Con el retiro de Verstappen se suma al retiro de Sugar Cane y de Gran Morey.