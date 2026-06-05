Desde La Rinconada: Entérate del motivo principal por el que retiraron a esta yegua de la R24

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La vigésima cuarta reunión será este domingo 7 de junio en el hipódromo La Rinconada cuya programación oficial constará de 14 competencias, entre ellas el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI) y se iniciará a partir de la 1:00 de la tarde.

Yegua: Retiro R24 La Rinconada Datos Hípicos

La mañana de este viernes 5 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó sobre el retiro de una yegua que estaba inscrita para competir en el bloque de las carreras no válidas de la jornada dominical.

Se trata de la alazana Vienna Dinamita, que estaba inscrita para el lote de yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), sin victorias desde el 01-01-2026 y con al menos una (1) actuación en 2026.

La pistera nacida y criada en el Haras Urama, que marcaría su reaparición en el óvalo caraqueño tras 56 días sin correr, iba a contar con la conducción del jinete Francisco “Kid” Quevedo y el entrenamiento de Ademar Rodríguez Piñango.

En su última actuación pública, Vienna Dinamita finalizó en la séptima posición a 15 cuerpos de la ganadora Petareña.

Motivo de Retiro: La Rinconada

De acuerdo con el reporte oficial del INH, se confirmó que el motivo por el retiro de la pupila de Rodríguez Piñango es por un cuadro de cólico.