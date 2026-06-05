Cuidado en la tercera válida: El mejor ajuste de la carrera amenaza con romper el 5y6 de La Rinconada

Un total de 14 competencias entre ellas una carrera de Grado I es la cartelera para el desarrollo de la vigésima cuarta reunión del segundo meeting, a disputarse en el hipódromo La Rinconada este domingo 07 de junio, a partir de las 1:00 de la tarde.
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La tercera válida para el juego del 5y6 nacional undécima del programa, está reservada para Caballos nacionales e importados de 5 a 7 años, ganadores de 3 y 4 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.
Datos hípicos: La Rinconada Batacazo
Uno de los participantes es Convergente (número 4), será montado por Fernando José García jinete proveniente de valencia y presentado por Juan Carlos García Mosquera para el Stud “Excelso”.
El ejemplar en cuestión regresa a la pista luego de 175 días sin correr, la última competencia del hijo de Vacation en Guasca por Slaytheodds fue el 23 de noviembre del 2025, el cual, llegó segundo a tres cuerpos del ganador Río Bravo.
Ajuste Cómodo: La Rinconada R24
Es importante destacar que este cincoañero ajustó este jueves 04 de junio: 16,3 30,3 44 (600MTS) (ES) 57,1 2P 70,3 4P 84,1/ 99,2// de 2da vuelta cómodo por el riel con remate de 13,2 con Pedro Narea, de acuerdo a lo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritos de la carrera: Ejemplares
- Gloriossus: Este presentado de Rafael Cartolano luce notablemente bajado de lote para esta ocasión. El equipo le confía la monta al jinete aprendiz Félix Márquez, cuyo descargo de tres kilos será vital en los metros decisivos de la competencia. Sin duda, es el ejemplar a vencer.
- Invader: La monta del aprendiz José Daniel Calicho sobre este defensor del Stud 'Excelso' no puede pasarse por alto. El joven ya sabe lo que es ganar con estos colores y, en el tiro de 1.300 metros, cuenta con la velocidad necesaria para venirse de punta a punta hasta la raya.
- Tintorero: Este ejemplar dejó una excelente impresión en su reciente reanudación de campaña. Para este compromiso contará con el beneficio de partir por una línea externa y tendrá la conducción de Fúnez Jr., argumentos que obligan a tenerlo presente, ya que es un competidor que siempre está en la pelea.