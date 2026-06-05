Cuidado en la tercera válida: El mejor ajuste de la carrera amenaza con romper el 5y6 de La Rinconada

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Un total de 14 competencias entre ellas una carrera de Grado I es la cartelera para el desarrollo de la vigésima cuarta reunión del segundo meeting, a disputarse en el hipódromo La Rinconada este domingo 07 de junio, a partir de las 1:00 de la tarde.

La tercera válida para el juego del 5y6 nacional undécima del programa, está reservada para Caballos nacionales e importados de 5 a 7 años, ganadores de 3 y 4 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Datos hípicos: La Rinconada Batacazo

Uno de los participantes es Convergente (número 4), será montado por Fernando José García jinete proveniente de valencia y presentado por Juan Carlos García Mosquera para el Stud “Excelso”.

El ejemplar en cuestión regresa a la pista luego de 175 días sin correr, la última competencia del hijo de Vacation en Guasca por Slaytheodds fue el 23 de noviembre del 2025, el cual, llegó segundo a tres cuerpos del ganador Río Bravo.

Ajuste Cómodo: La Rinconada R24

Es importante destacar que este cincoañero ajustó este jueves 04 de junio: 16,3 30,3 44 (600MTS) (ES) 57,1 2P 70,3 4P 84,1/ 99,2// de 2da vuelta cómodo por el riel con remate de 13,2 con Pedro Narea, de acuerdo a lo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares