¡La gloria bajo el agua! Golden Tempo consigue la doble corona en el Belmont Stakes (G1)

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El hipismo mundial vibró con la disputa de la edición 158 del Belmont Stakes (G1), el ansiado "Test de los Campeones". Por tercera ocasión consecutiva, la prestigiosa gema de la Triple Corona norteamericana mudó su sede tradicional al histórico óvalo de Saratoga, debido a la ejecución de las monumentales obras de remodelación en el recinto de Belmont Park.

En esta mítica pista del circuito de Nueva York, un selecto lote de nueve purasangres midió fuerzas en una exigente distancia de 2.000 metros sobre la superficie de arena, con una atractiva bolsa de dos millones de dólares en premios a repartir.

El evento cobró un matiz de nostalgia y dramatismo absoluto. No solo significó la última vez que Saratoga albergó la mítica carrera antes del previsto retorno a su hogar original, sino que además sumó un elemento inesperado de alta tensión: una intensa y repentina lluvia que azotó las instalaciones justo antes del llamado a postigos. El cambio climático alteró las condiciones del terreno, tiñó de fango el óvalo neoyorquino y le inyectó una dosis extra de adrenalina y exigencia técnica al desarrollo de la prueba.

Velocidad bajo el agua y una recta electrizante: 2.000 metros

Una vez que el juez ordenó la partida, el ejemplar Powershift (número 2), bajo la hábil conducción del panameño Luis Sáez, saltó raudo desde el aparato y asumió el control de la carrera con intenciones de venirse de tiro a tiro. El puntero estableció un ritmo controlado bajo el aguacero e impuso parciales de 23.96 para el primer cuarto de milla, detuvo el crono en 48.29 en los 800 metros y marcó 1:12.38 para la distancia de los 1.200 metros.

A las espaldas del líder, el lote transitó compacto y con extrema precaución. Los jinetes se enfocaron en sortear el barro reinante y buscaron de manera estratégica las líneas de carrera más firmes para posicionarse de cara al giro de la última curva. Al entrar en el derecho definitivo, Chief Wallabee (número 3), conducido por el estelar jockey venezolano Junior Alvarado, atacó con fuerzas, rebasó al cansado puntero y pasó a dominar de forma transitoria la competencia.

Sin embargo, el panorama cambió de manera radical en los 200 metros finales. Desde el fondo de la agrupación, el avance de Golden Tempo (número 9) por el centro de la pista resultó sencillamente descomunal. El vistoso corredor liquidó por completo la resistencia de sus rivales en una milla que registró 1:37.56, tomó el liderato de viaje y estiró claras ventajas para cruzar la sentencia en ganancia con absoluta comodidad. El tiempo global para el exigente trayecto de dos kilómetros quedó fijado en un sólido 2:03.49. La pizarra oficial del evento la completó Commandment (número 7) en el segundo lugar, seguido en orden por Renegade (número 4), Chief Wallabee (número 3) y Powershift (número 2).

Asimismo, el presentado por DeVaux abonó dividendo de $14.00 a ganador, $7.32 el placé y $3.88 el show.

Hazaña histórica en el "paddock" de ganadores: Estados Unidos

Con este imponente triunfo, Golden Tempo consolidó su estatus de superestrella al registrar su cuarta victoria tras apenas seis presentaciones públicas en las pistas norteamericanas. En el plano genético, el nuevo monarca de Saratoga es un calificado hijo del semental Curlin en la yegua madre Carrumba, una valiosa línea paterna por el recordado Bernardini que ratificó su excelsa aptitud para las distancias de aliento y las pistas fangosas.

Más allá de los números del purasangre, el resultado de la carrera escribió una de las páginas más hermosas e históricas en el turf de los Estados Unidos. Su preparadora, Cherie DeVaux, rompió paradigmas y barreras de género al consagrarse de manera oficial como la primera mujer entrenadora de por vida que conquista la Doble Corona norteamericana. Asimismo, ingresó a un selecto templo de la hípica mundial como la segunda mujer en toda la historia que inscribe su nombre en el palmarés de entrenadores ganadores del Belmont Stakes.

Por su parte, el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz añadió una nueva joya a su laureado historial profesional en la hípica de los Estados Unidos. Esta victoria representó su segundo éxito de por vida en el prestigioso Belmont Stakes, un lauro que sumó a sus vitrinas tras el recordado triunfo que obtuvo en la edición de la temporada 2017.