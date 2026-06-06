Nysos es la superestrella de la Met Mile (G1) en el Festival del Belmont Stakes

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El histórico Metropolitan Handicap (G1), disputado este sábado 6 de junio en el óvalo de Saratoga, Nueva York, consagró a un nuevo héroe. Se trata de Nysos, catalogado actualmente como la principal carta del establo de Bob Baffert y, sin discusión, el mejor millero de Estados Unidos.

El flamante campeón de la Breeders’ Cup exhibió todo su potencial ante un calificado lote de competidores en el exigente recorrido de 1 milla (1.600 metros), cuya largada se ordenó desde el tradicional "Wilson Chute". El fustet Flavien Prat estuvo impecable en los estribos, defendiendo con gallardía los colores del Baoma Corp.

El camino hacia la gloria en la Met Mile

Nysos llegaba a este compromiso precedido de una campaña pletórica. Tras someter a su compañero de establo Nevada Beach en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) el año pasado, el notable corredor venía de escoltar valientemente a Forever Young (Jpn) en los 1.800 metros de la acaudalada Saudi Cup (G1) el pasado 14 de febrero en el Reino de Arabia Saudita. Para este nuevo reto en suelo neoyorquino, el desafío no era menor: medirse a figuras de la talla de Journalism, Saudi Crown y Knightsbridge.

En las acciones iniciales, Nysos lució campante. El ejemplar tomó la punta en los primeros 400 metros sin mayor esfuerzo. Pero, al notar Flavien Prat que Antiquarian, Saudi Crown y Knightsbridge presionaban con fuerza el tren de carrera —con parciales de :23.52 y :45.61—, el francés inteligentemente buscó las líneas internas para relajar a su conducido y reservar energías para el final.

La estrategia rindió frutos en los 400 metros decisivos. Prat llamó a correr por fuera a Nysos, que rebasó sin miramientos a Knightsbridge, el cual intentó oponer resistencia mientras el reloj registraba 1:09.49 para los 1.200 metros.

Al pisar la recta final, Nysos enderezó su avance por las líneas seis y siete de la pista de arena de Saratoga para tomar el liderato definitivo. Sin apremios de ninguna índole, aseguró su visita al círculo de ganadores con un tiempo final de 1:34.85. Knightsbridge conservó el segundo puesto sobre Journalism, mientras que Antiquarian completó la pizarra.

Campaña de cartel y dividendos

Con esta exhibición, Nysos le otorga la tercera Met Mile (G1) de su palmarés al laureado entrenador Bob Baffert. El hijo de Nyquist en Zetta Z eleva su impecable récord a 10 victorias en 8 presentaciones, y supera la barrera de los $5,000,000 en premios producidos. Adicionalmente, obtiene su pase para correr por segunda vez la Dirt Mile, pues esta prueba estaba incluida en el programa clasificatorio "Win and You're In".

Como el gran favorito de la afición con proporción de 7-5, el ganador devolvió $4.94, $3.14 y $2.30 en las taquillas. Por su parte, Knightsbridge abonó $5.02 y $3.20, en tanto que Journalism cerró con un dividendo a Show de $2.28.