Final de infarto: Reef Runner conquista el Jaipur Stakes (G1) en Saratoga

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Una espectacular programación de 14 competencias, que incluye siete pruebas selectivas de Grado, engalana la jornada de este sábado 6 de junio en el óvalo de Saratoga. La fastuosa jornada del Belmont Stakes Day tiene como plato fuerte la edición 158 del Belmont Stakes (G1), tercer peldaño de la Triple Corona estadounidense.

El tercer evento de Grado de la tarde llegó a la altura de la novena carrera con el Jaipur Stakes (G1). La prueba, reservada para ejemplares de tres y más años, se disputó en distancia de 5 1/2 furlongs (1.100 metros) sobre la pista de grama, donde un selecto lote de 10 competidores saltó a la pista en busca de una bolsa de $500.000 a repartir.

El incentivo de la carrera fue máximo, ya que el ejemplar vencedor aseguró su boleto directo y automático a la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1), cita programada para el próximo mes de octubre en el hipódromo de Keeneland.

Belmont Stakes Day: Jaipur Stakes (G1) Ganador Saratoga Datos Hípicos

Los honores de la competencia correspondieron al maduro de cinco años Reef Runner (número 5). El pensionado de David Fawkes contó con una soberbia conducción por parte del jinete estelar Irad Ortiz Jr.

En los metros decisivos, el conducido por Ortiz desató un implacable avance por líneas externas. Con solvencia, rebasó a los veloces AG Bullet (yegua) (número 6) y John The Beer Man (número 8) para cruzar el espejo con un registro total de 1:00.02 en los 1.100 metros del recorrido, apenas 22 por debajo del récord de pista establecido por Cogburn en este mismo Stakes de Grado en 2024.

El pupilo de Fawkes fue primer favorito de Gaceta Hípica y suma su novena lauro en 29 presentaciones, al mismo tiempo ingresa de forma automática a la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1), a realizarse el mes de octubre en el óvalo de Keeneland.

El éxito de Reef Runner reportó un dividendo de $12.48 a Ganador, $6.56 a Placé y $4.40 a Show. El marcador oficial de la competencia se completó con la tordilla AG Bullet en el segundo lugar, el alazán John The Beer Man en la tercera posición, Twenty Six Black en el cuarto puesto y cerró la pizarra con My Boy Prince.