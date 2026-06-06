Aidan O’Brien indomable: Conoce el historial de sus 12 victorias en el Epsom Derby tras el éxito de Christmas Day

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El turf europeo se rindió una vez más ante la figura de Aidan O’Brien. Este sábado 6 de junio de 2026, el preparador irlandés ratificó su estatus como el máximo ganador en la historia del Epsom Derby (Grupo 1) al conquistar su duodécimo triunfo en la icónica pista de Surrey. La victoria de su pupilo, Christmas Day, extendió una hegemonía sin precedentes que mantiene al estratega en la cúspide del hipismo mundial.

La gesta cobró un valor mayúsculo debido a la complejidad de la jornada. O’Brien arribó a la edición número 247 de la mítica contienda con un impulso formidable tras firmar un triplete histórico en el Prix du Jockey Club (Grupo 1) en Chantilly. Para los 2.400 metros de la prueba en Epsom, el entrenador planificó el asalto definitivo con cuatro de sus mejores cartas, aunque las circunstancias previas a la carrera alteraron los planes originales.

Un retiro inesperado y el drama de la pista

Posterior al desarrollo de la carrera, se produjo la noticia del retiro del gran favorito de la competencia, Benvenuto Cellini, para beneficio de las tribunas y respaldo a los jugadores. Por disposición estricta del cuerpo de comisarios, el principal aspirante de la cuadra de O’Brien quedó fuera de combate por engancharse uno de sus miembros en la parte trasera del aparato de salida.

Sobre la pista empapada por una persistente lluvia, las cartas se jugaron con suertes muy distintas. Mientras el irlandés Christmas Day se alzó con la gloria, el resto de los competidores de la escuadra sufrió las exigencias de la pesada grama británica: Pierre Bonnard cruzó la meta en la séptima posición, en tanto que Action finalizó rezagado en el duodécimo puesto de la clasificación.

Al concluir el compromiso, bajo el fuerte temporal en el condado de Surrey, el propio O'Brien analizó el desarrollo de la prueba con la frialdad que caracteriza a los grandes hombres del turf.

"Las cosas no suceden perfectamente para cada caballo en la carrera", sentenció el entrenador con crudeza.

A pesar de los imprevistos y del retiro posterior de su carta principal, el estratega se deleitó bajo la lluvia mientras diseccionaba los pormenores de una renovación dramática del Clásico por excelencia del Viejo Continente.

Una dinastía de cuatro décadas en el césped inglés

La victoria con Christmas Day consolida un dominio absoluto en las últimas cuatro temporadas en Inglaterra. La espectacular racha reciente del preparador comenzó en el año 2023 gracias a la brillante redención de Auguste Rodin. Posteriormente, la hegemonía continuó en 2024 con la contundente exhibición de los dotes de campeón de City Of Troy, y se extendió en 2025 mediante el sólido éxito de Lambourn.

Con este nuevo lauro del año 2026, el historial de Aidan O’Brien en el Derby más antiguo del planeta se eleva a doce coronas individuales, una marca dorada que comenzó a construirse a principios de siglo con el recordado Galileo y que hoy luce inalcanzable para cualquier otro profesional de los entrenamientos.

A continuación, el registro histórico de las 12 gemas que consagran la trayectoria de Aidan O’Brien en Epsom: