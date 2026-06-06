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En una fecha como la de este sábado 6 de junio, exactamente hace 42 años, en el hipódromo de Epsom en Inglaterra, celebró la edición 205 de la carrera que le dio nacimiento a las pruebas que hoy son conocidas como Derby. Se trató del Epsom Derby (Gr. 1), segundo paso de la Triple Corona británica que se desarrolló en 2.400 metros en grama.

Epsom Derby: Hace 42 años un Secreto venezolano sorprendió en el Epsom Derby (Gr. 1)

El sábado 6 de junio de 1984, la alta sociedad de Inglaterra se reunió en el mítico óvalo de Epsom, ubicado en el condado de Surrey para ver a 17 ejemplares de tres años correr en la edición 205 del Epsom Derby (Gr. 1). La prueba tuvo entre los potros a un hijo del semental y Jefe de Raza, Northern Dancer entre sus inscritos. Su nombre fue Secreto, entrenado por David O´Brien, que contó con la monta de Christian Roche y perteneció al turfman venezolano Luigi Miglietti.

Miglietti compró al ejemplar en las subastas de Keeneland en julio de 1982 por un precio de $340.000, un valor muy bajo para el nivel de los hijos del doblecoronado canadiense Northern Dancer, quien ya era considerado un influyente semental en el mundo.

El potro llegó a la prueba con cotización previa de 14-1, por lo que resultó un caballo a tener en cuenta por el linaje de ser un hijo de un semental que ya registró dos ganadores del Derby en ediciones anteriores. Uno de ellos fue el último triplecoronado del turf inglés, Nijinsky II, que en 1970 conquistó las tres exigentes carreras.

El gran favorito de la carrera fue el ejemplar El Gran Señor, el cual llegó a la prueba invicto en cinco carreras realizadas y venía de ganar las 2000 Guineas (Gr.1), primer paso de la tríada inglesa, y también era hijo de Northern Dancer.

La prueba significó un absoluto duelo entre los dos hijos de Northern Dancer en los últimos 300 metros. En ese tramo, el nieto de Secretariat, Secreto, sacó ventaja en el último cabeceo para ganar una de las competencias más emocionantes en los últimos años. Una posterior objeción por parte de Pat Eddery, jockey de El Gran Señor contra Roche de Secreto, mantuvo en vilo a la afición presente en Epsom, que entre las cuales se encontraba la reina Isabel II desde su palco oficial. Los comisarios de pista, desestimaron el reclamo.

Han transcurrido 42 años de este hecho histórico que mantiene su corazón venezolano por medio de sus propietarios, la familia Miglietti, a través de los esposos Luigi y María Esperanza. Don Luigi falleció en 1986, ya cuando Secreto había sido negociado al prestigioso Calumet Farm por la impresionante cifra de $20.000.000.