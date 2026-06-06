Pronósticos Saratoga: picks gratis y el dato clave para el sábado 6 de junio

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El hipódromo de Saratoga mantiene las emociones a flor de piel y ofrece la más importante jornada de esta semana el sábado 6 de junio, donde en esta ocasión catorce competencias se roban la atención de los aficionados como parte de la exitosa mini-temporada denominada “Belmont en Saratoga”.

La jornada presenta varias pruebas de alto calibre. La estelar, es el Belmont Stakes (G1), tercer paso de la Triple Corona en recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) con premio de $2,000,000. Además de ello, otras seis carreras de Grado acompañan al último paso, entre ellas la famosa Met Mile (G1) y el Mnanhattan (G1T), ambos eventos de $1,000,000 por repartir.

Análisis de las carreras y picks para Saratoga

La acción comienza temprano con la primera carrera del programa, la cual se escenifica en recorrido de 1,400 metros sobre la pista de arena, bajo la condición de Maiden Special Weight con una atractiva bolsa de $115,000 por repartir.

A continuación, presentamos nuestras recomendaciones y análisis detallado para asegurar las mejores combinaciones. Recuerda que puedes realizar tus jugadas para este hipódromo en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.400m, arena (11:00 a.m. VEN)

Cold Spell (4): Debutó con Placé en su estreno y ahora va con dos Bullet Works

Debutó con Placé en su estreno y ahora va con dos Bullet Works Pippa Adds (3): Tiene velocidad y en esta distancia con Irad Ortiz Jr. ya la ha corrido

Tiene velocidad y en esta distancia con Irad Ortiz Jr. ya la ha corrido My Sherrona (8): Saratoga es un hipódromo donde todo es posible y aquí ella puede ganar. Estrena cuadra.

Segunda Carrera | 1.400m, arena (11:37 a.m. VEN)

Senior Officer (9): Intentará su segunda al hilo. Le dan la confianza de nuevo a Irad.

Intentará su segunda al hilo. Le dan la confianza de nuevo a Irad. Life and Times (3): Regresa en forma. Pletcher en carreras de velocidad tiene 23%.

Regresa en forma. Pletcher en carreras de velocidad tiene 23%. Commuted (8): Es de Linda Rice y ha ganado cuatro al hilo. Estaba inscrita para el viernes, pero prefirieron correr aquí.

Tercera Carrera | 1.700m, grama (12:15 p.m. VEN)

Intellect (Fr) (8): Prat y Brown andan encendidos en los dos últimos días. No lo olviden.

Prat y Brown andan encendidos en los dos últimos días. No lo olviden. Le Gris (11): En caso de que corra, es nuestro segundo favorito. Promedia buenos ratings.

En caso de que corra, es nuestro segundo favorito. Promedia buenos ratings. Tenacious Leader (6): Con un tren de carrera decente, costará derrotarlo.

Cuarta Carrera | 1.300m, arena (12:53 p.m. VEN)

Chatter (6): Tiene tres carreras que llega segunda. Aquí debe ser su desquite.

Tiene tres carreras que llega segunda. Aquí debe ser su desquite. Naive Melody (2): Ya ganó con este mismo hándicap. Anda en racha y presenta Ward.

Ya ganó con este mismo hándicap. Anda en racha y presenta Ward. Speightful Lily (4): El cambio de cuadra debe beneficiarla. Ya ha ganado en Saratoga.

Quinta Carrera | 1.700m, grama (1:31 p.m. VEN)

Marketplaceofideas (GB) (9): De los colores del Klaravich Stables, busca la repetida con Dylan Davis.

De los colores del Klaravich Stables, busca la repetida con Dylan Davis. Eponine (Ire) (2): Segunda actuación en Norteamérica, ahora de la mano de Kevin Attard. La monta “El Mago”.

Segunda actuación en Norteamérica, ahora de la mano de Kevin Attard. La monta “El Mago”. Etawa (Ire) (1): Va a la tercera salidas en pistas estadounidenses. En la pasada anunció que ganará en su siguiente, es decir, esta.

Sexta Carrera | 1.300m, arena (2:09 p.m. VEN)

Playa del Mar (1): En carrera pareja, luce como opción de buen dividendo. Lleva dos al hilo.

En carrera pareja, luce como opción de buen dividendo. Lleva dos al hilo. Sea Strike (8): Prat y Brown juntos de nuevo y con mucha opción. Ganó en su estreno.

Prat y Brown juntos de nuevo y con mucha opción. Ganó en su estreno. Local Knowledge (5): Regresa con ejercicios llamativos. Pletcher con caballos +180 días sin ver acción tiene 25%.

Séptima Carrera | 1.600m, grama (2:47 p.m. VEN) – Just a Game Stakes (G1)

Segesta (3): Buscará su tercer Grado 1 de forma consecutiva. En la distancia tiene 2 de 6.

Buscará su tercer Grado 1 de forma consecutiva. En la distancia tiene 2 de 6. Sandtrap (2): La compañera de cuadra del 3, demostró que remata fuerte. Es enemiga.

La compañera de cuadra del 3, demostró que remata fuerte. Es enemiga. Mandanaba (Fr) (4): Fue tercera en las 1000 Guineas francesas el año pasado. Tiene clase.

Octava Carrera | 1.300m, arena (3:25 p.m. VEN) – True North Stakes (G3)

Book’em Danno (6): Regresa el campeón sprinter 2025 con su jinete habitual, Paco López up.

Regresa el campeón sprinter 2025 con su jinete habitual, Paco López up. Bentornato (3): Primera actuación en Estados Unidos este año. “Kikito” confía en Irad esta vez.

Primera actuación en Estados Unidos este año. “Kikito” confía en Irad esta vez. Imagination (2): Tiene a un jockey que puede aprovechar un tren fuerte de carrera: Flavien Prat.

Novena Carrera | 1.100m, grama (4:13 p.m. VEN) – Jaipur Stakes (G1T)

My Boy Prince (10): Caballo versátil que este año ha ganado dos Stakes en la corta.

Caballo versátil que este año ha ganado dos Stakes en la corta. Ag Bullet (6): La veterana corredora de seis años ganó esta carrera en 2025. Busca el doblete.

La veterana corredora de seis años ganó esta carrera en 2025. Busca el doblete. Litigation (3): Sorpresa en puerta con el cuatroañero que puede correr cerca de la velocidad.

Décima Carrera | 1.400m, grama (4:52 p.m. VEN) – Woody Stephen Stakes (G1)

Crude Velocity (6): El de Bob Baffert puede conservar su invicto en esta exigente carrera. Apuntaba al Preakness (G1), pero decidieron reservarlo. Será una de nuestras bases en la jornada.

Undécima Carrera | 1.600m, grama (5:32 p.m. VEN) – Metropolitan Handicap (G1)

Nysos (1): Puede darle a Baffert su back-to-back selective esta tarde especial.

Puede darle a Baffert su back-to-back selective esta tarde especial. Saudi Crown (4): Tiene como imponer su veteranía, ahora con Irad Ortiz Jr. en el lomo.

Tiene como imponer su veteranía, ahora con Irad Ortiz Jr. en el lomo. Journalism (7): Esta es una carrera donde lo veremos avanzar desde la mitad del grupo y aprovechará la velocidad.

Duodécima Carrera | 1.900m, grama (6:11 p.m. VEN) – Manhattan Stakes (G1T)

Deterministic (5): Es el dato clave para hoy. Caballo que no conoce la derrota desde el 3 de mayo del año pasado. Dominó esta carrera en 2025 cuando se disputó en 1,800 metros. Miguel Clement sabe que Kendrick Carmouche se entiende a las maravillas con el purasangre. Si lo dejan correr solo en punta, no podrán derrotarlo.

Décimotercera Carrera | 2.000m, grama (7:04 p.m. VEN) – Belmont Stakes (G1):

Golden Tempo (9): El ganador del Kentucky Derby es indescartable. Esta vez no debe correr tan lejos.

El ganador del Kentucky Derby es indescartable. Esta vez no debe correr tan lejos. Renegade (4): La que perdió en la carrera de las rosas fue increíble. Es el primer favorito 2-1. Pletcher ha ganado cuatro veces el Belmont.

La que perdió en la carrera de las rosas fue increíble. Es el primer favorito 2-1. Pletcher ha ganado cuatro veces el Belmont. Chief Wallabee (3): Esta puede ser la tarde donde vuelva a atropellar y no tenga tropiezos.

Décimocuarta Carrera | 1.600m, grama (8:02 p.m. VEN)