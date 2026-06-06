Nitrogen pulveriza los relojes en el Ogden Phipps (G1) y se encamina a la Breeders' Cup

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La prueba selectiva de la tarde que cerró la programación de carreras este viernes en Saratoga fue una nueva edición del Ogden Phipps Stakes (G1) para yeguas de cuatro y más años que da un cupo directo a la Breeders' Cup Distaff (G1) del próximo mes de octubre en Keeneland. La competencia se desarrolló en un recorrido de 1.800 metros en arena, con un premio de $500.000 a repartir, donde participaron las seis inscritas de la carrera.

Estados Unidos: Nitrogen va rumbo a ser la yegua madura tras ganar el Ogden Phipps Stakes (G1)

La yegua de cuatro años Nitrogen, con la presentación del entrenador Mark Casse y la monta del astro boricua José Luis Ortiz, sumó su segunda selectiva de grado del año este viernes. El éxito lo alcanzó al imponerse en el Ogden Phipps Stakes (G1) que se disputó en el óvalo de Saratoga, donde se mantiene invicta en tres salidas que ha realizado.

La hija de Medaglia d'Oro tomó la delantera desde el momento de la salida en el aparato y marcó parciales de 23.74 en los primeros 400 metros y de 47.26 en la media milla. Luego, condujo a sus rivales hasta los 1.200 metros en 1:10.48 y la milla en 1:34.66. Registró un tiempo final de 1:46.93 tras dejar un remate de 12.27 en los 200 metros decisivos. Esto generó dividendos de $4.00, $2.36 y $2.10, respectivamente.

La nieta de Uncle Mo ahora posee una campaña de ocho victorias en 16 actuaciones, con $2.7 millones de dólares en dinero producido para el D.J. Stable. La corredora se perfila para optar al título de campeona madura del año, después de haber sido nombrada ganadora del Eclipse Award 2025. Posiblemente su próxima prueba será el Personal Ensign Stakes (G1), otra carrera que da cupo a la Distaff, donde ya tiene su espacio asegurado.

La Campeona Tresañera de 2025, demostró la superioridad al ganar por más de diez cuerpos de ventaja y casi romper el récord de tiempo de la pista que es de 1:46.64, impuesto por Lawyer Ron en el 2007.