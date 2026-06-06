Flavien Prat firmó un Hat Trick de Stakes de grado en Saratoga tras ganar el New York Stakes (G1)

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La tarde de este viernes, el hipódromo de Saratoga albergó la jornada previa al día del Belmont Stakes (G1) en su edición 158. Con una programación de 14 competencias, cinco de ellas fueron Stakes de grado. En este escenario, el astro francés Flavien Prat se lució con tres triunfos en las cinco selectivas y logró el segundo puesto en otra.

Estados Unidos: Flavien Prat firmó un Hat Trick de Stakes de grado en Saratoga

En la undécima carrera de la jornada de este viernes en el óvalo de Saratoga, se corrió una nueva edición del New York Stakes (G1) para yeguas de cuatro y más años en distancia de 1.900 metros (grama), con una bolsa de $750.000 en premios. En la prueba participaron ocho de las nueve inscritas originalmente.

La ganadora de la competencia fue Portfolio Duration (GB), presentada por el entrenador Chad Brown con la monta del astro francés Flavien Prat. Con esta victoria, el fusta consiguió un triplete de triunfos en Stakes de grado en esta cartelera hípica.

Los parciales de la competencia los marcó la yegua de origen inglés: 24.39 para los primeros 400 metros, 49.21 para la media milla (800 metros) en fila india, 1:12.17 en los 1.200 metros y 1:35.36 en la milla. El registro cronométrico final fue de 1:52.50 tras completar los 300 metros finales en 17.14. Esto generó dividendos de $10.00 a ganador, $5.46 el place y $3.70 el show de la carrera.

Para la hija de Night of Thunder (IRE) en Shemya (FR), por Dansili (GB), este representó su segundo éxito del año en tres presentaciones y su primer Stakes G1, luego de su segundo lugar en el pasado Churchill Distaff Turf Mile (G2) en Churchill Downs durante la semana del Kentucky Derby (G1).