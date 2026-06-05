Flavien Prat le ganó el duelo al Atleta Meridiano 2025 en el Bed o' Roses Stakes (G2) en Saratoga

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El hipódromo de Saratoga presenta este viernes una programación de 14 carreras que se efectúan en el marco del tercer día del Belmont Stakes Weekend 2026. Este festival hípico se realiza por tercer año consecutivo en el mencionado óvalo, antes de su regreso al sitio original el año próximo, Belmont Park.

Estados Unidos: Flavien Prat le ganó el duelo a Junior Alvarado en el Bed o´ Roses Stakes

En una carrera que estuvo destinada a las dos principales yeguas favoritas de la competencia, y en la cual se tuvo que esperar la foto oficial, la competidora de cinco años, Ways and Means, derrotó en la raya a la pensionada de William Mott, Grand Job, para quedarse con el Bed o´ Roses Stakes (G2) de $300.000 en premios.

Toda la carrera fue un duelo entre estas dos yeguas, las cuales marcaron parciales de 22.07 en los 400 metros, 43.97 para la media milla de la prueba, 1:07.69 en los 1.200 metros, y un tiempo final de 1:21.05. El remate fue de 13.36 en los últimos 200 metros, lo que generó dividendos de $3.46 a ganador, y $2.10 tanto para el place como para el show de la carrera.

Ways and Means es una hija del semental Practical Joke en Strong Incentive por Warrior’s Reward, nacida el 23 de marzo del 2021, propiedad de Klaravich Stables y entrenada por Chad Brown. Con este triunfo, la corredora consiguió su primera victoria del año y la sexta de su campaña general en 12 presentaciones, lo que le permitió superar el millón de dólares en dinero producido.

En el segundo lugar llegó Grand Job, presentada por la dupla doble coronada del 2025, William Mott y Junior Alvarado, mientras que tercera finalizó Senza Parole con Irad Ortiz Jr. en el lomo.