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Belmont Stakes 2026: La edición especial de Gaceta Hípica que necesitas para triunfar en Saratoga

La emoción de la Triple Corona llega a su gran desenlace con el Belmont Stakes 2026. Gaceta Hípica trae una edición imperdible con el programa completo de Saratoga

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Meridiano

Viernes, 05 de junio de 2026 a las 03:05 pm
Logo del Belmont Stakes (G1) en Saratoga.
Gaceta con Belmont Stakes / Foto: Cortesía.
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Por Andrea Matos Viveiros

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Gaceta Hípica ofrece análisis especializados, retrospectos y los pronósticos más precisos para vivir la jornada del Belmont Stakes 2026 como un verdadero experto hípico.

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Para afrontar esta jornada con la mejor información, llega una nueva edición de Gaceta Hípica única revista con el programa completo de Saratoga, estadísticas actualizadas, retrospectos clave y recomendaciones de expertos en pronósticos.

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