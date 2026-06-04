Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el jueves 4-6-2026

El hipódromo de Saratoga continúa esta semana especial donde alberga el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de once competencias este jueves, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.
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Flavien Prat y Manuel Franco se roban el show entre los jinetes
En el renglón de los profesionales, el actual campeón del Eclipse Award, Flavien Prat y el boricua Manuel Franco, entre los dos conquistaron ocho carreras de las once pautadas. El francés Prat gana la primera, segunda, cuarta y la Belmont Gold Cup (G2) con Tawny Port. En cambio, “Manny” Franco se lleva la quinta, sexta, séptima y novena competencia.
Chad Brown y Miguel Clement destacan en la preparación
Por el lado de los entrenadores, el consagrado Chad Brown y el joven Miguel Clement se toman la fotografía en el recinto de ganadores en un par de ocasiones cada uno. Brown ensilla de manera victoriosa a Directive en la cuarta y Right to Vote en la séptima. En cambio, Clement gana con Medici Road y en la Belmont Gold Cup (G2), se gana su boleto para ir a Australia gracias a Tawny Port.
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:03.34
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Luminous Beauty
|Flavien Prat
|10.62
|4.30
|3.66
|2
|6
|Margie's Girl
|J.Ortiz
|2.86
|2.64
|3
|2
|Mel Went Home
|T.Gaffalione
|5.70
Entrenador: Jena Antonucci
SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:08.78 - Jersey Girl Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Goodall
|Flavien Prat
|10.26
|4.82
|2.82
|2
|1
|Carmel Coast
|T.Gaffalione
|4.12
|2.40
|3
|6
|Mythical
|E.Zayas
|2.22
Entrenador: Steven Asmussen
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.94 - Pennine Ridge Stakes (G3)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|West End Kid
|Tyler Gaffalione
|41.4
|3.22
|2.70
|2
|5
|Blackmail
|J.Castellano
|8.68
|5.52
|3
|1
|Bottas
|M.Franco
|3.38
Entrenador: William Walden
CUARTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:48.32
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Directive
|Flavien Prat
|2.86
|2.28
|2.10
|2
|5
|Measure
|J.Ortiz
|4.98
|3.40
|3
|3
|U Lite Up My Life
|D.Davis
|4.28
Entrenador: Chad Brown
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:01.64
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Medici Road
|Manny Franco
|23.58
|9.70
|6.46
|2
|11
|Florida Patriot
|R.Santana Jr.
|3.96
|3.00
|3
|10
|Clearly Sophia
|J.Rodríguez
|9.30
Entrenador: Miguel Clement
SEXTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.14
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Careless Whisper
|Manny Franco
|4.62
|3.26
|2.82
|2
|13
|Into the Unknown
|C.Elliott
|31.82
|10.70
|3
|8
|Liberty's Advance
|J.Alvarado
|3.32
Entrenador: George Weaver
SÉPTIMA CARRERA - 2.200 MTS (GRAMA) - TPO 2:13.81
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Right to Vote
|Chad Brown
|7.34
|3.52
|2.78
|2
|8
|Operation Overlord
|I.Ortiz Jr.
|3.22
|2.70
|3
|10
|Monterey Bay
|J.Rodriguez
|4.66
Entrenador: Chad Brown
OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:00.44 - Intercontinental Stakes (G2)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|10
|Roja
|Irad Ortiz Jr.
|13.44
|7.12
|4.40
|2
|8
|Italian Soiree
|D.Davis
|13.00
|6.46
|3
|9
|Shoot It True
|J.Hernández
|3.64
Entrenador: H.Graham Motion
NOVENA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.62
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Magnanimous Max
|Tyler Gaffalione
|7.90
|5.24
|4.28
|2
|7
|Cocktailsnkringle
|R.Santana Jr.
|7.14
|4.44
|3
|3
|First Blessing
|J.Ortiz
|12.54
Entrenador: Linda Rice
DÉCIMA CARRERA - 3.200 MTS (GRAMA) - TPO 3:17.75 - Belmont Gold Cup Stakes (G2)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Tawny Port
|Flavien Prat
|6.90
|3.68
|2.94
|2
|2
|Navy Seal (Ire)
|J.Ortiz
|5.48
|3.96
|3
|4
|Miztertonic
|J.Castellano
|5.00
Entrenador: Miguel Clement
UNDÉCIMA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.74
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Mo Complex
|Javier Castellano
|2
|2
|River Tay (Ire)
|Dylan Davis
|3
|1
|Pretty Lavish (Ire)
|I.Ortiz Jr.
Entrenador: Lindsay Schultz
$2.00 EXACTA (4-2), $107.00
$0.50 TRIFECTA (4-2-1), $160.78
$0.10 SUPERFECTA (4-2-1-6), $90.06
$2.00 DOUBLE (3/4), $63.86
$2.00 PICK 3 (2/3/4), $479.14
$1.00 PICK 6 (3,4/7/10/2/3/4), $238.08
$1.00 PICK 6 (3,4/7/10/2/3/4), $22,441.16
$0.50 PICK 4 (10/2/3/4), $717.00
$0.50 PICK 5 (7/10/2/3/4), $5,487.26