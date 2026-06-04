Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el jueves 4-6-2026

El óvalo neoyorquino ofrece el segundo día del Festival del Belmont Stakes

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David García V.
Jueves, 04 de junio de 2026 a las 07:03 pm
Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el jueves 4-6-2026
Foto: NYRA
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El hipódromo de Saratoga continúa esta semana especial donde alberga el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de once competencias este jueves, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.

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Flavien Prat y Manuel Franco se roban el show entre los jinetes

En el renglón de los profesionales, el actual campeón del Eclipse Award, Flavien Prat y el boricua Manuel Franco, entre los dos conquistaron ocho carreras de las once pautadas. El francés Prat gana la primera, segunda, cuarta y la Belmont Gold Cup (G2) con Tawny Port. En cambio, “Manny” Franco se lleva la quinta, sexta, séptima y novena competencia.

Chad Brown y Miguel Clement destacan en la preparación

Por el lado de los entrenadores, el consagrado Chad Brown y el joven Miguel Clement se toman la fotografía en el recinto de ganadores en un par de ocasiones cada uno. Brown ensilla de manera victoriosa a Directive en la cuarta y Right to Vote en la séptima. En cambio, Clement gana con Medici Road y en la Belmont Gold Cup (G2), se gana su boleto para ir a Australia gracias a Tawny Port.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:03.34

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Luminous Beauty Flavien Prat 10.62 4.30 3.66
2 6 Margie's Girl J.Ortiz   2.86 2.64
3 2 Mel Went Home T.Gaffalione     5.70

Entrenador: Jena Antonucci
 

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:08.78 - Jersey Girl Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Goodall Flavien Prat 10.26 4.82 2.82
2 1 Carmel Coast T.Gaffalione   4.12 2.40
3 6 Mythical E.Zayas     2.22

Entrenador: Steven Asmussen
 

TERCERA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.94 - Pennine Ridge Stakes (G3)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 West End Kid Tyler Gaffalione 41.4 3.22 2.70
2 5 Blackmail J.Castellano   8.68 5.52
3 1 Bottas M.Franco     3.38

Entrenador: William Walden
 

CUARTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:48.32

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Directive Flavien Prat 2.86 2.28 2.10
2 5 Measure J.Ortiz   4.98 3.40
3 3 U Lite Up My Life D.Davis     4.28

Entrenador: Chad Brown
 

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:01.64

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Medici Road Manny Franco 23.58 9.70 6.46
2 11 Florida Patriot R.Santana Jr.   3.96 3.00
3 10 Clearly Sophia J.Rodríguez     9.30

Entrenador: Miguel Clement
 

SEXTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.14

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Careless Whisper Manny Franco 4.62 3.26 2.82
2 13 Into the Unknown C.Elliott   31.82 10.70
3 8 Liberty's Advance J.Alvarado     3.32

Entrenador: George Weaver
 

SÉPTIMA CARRERA - 2.200 MTS (GRAMA) - TPO 2:13.81

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 7 Right to Vote Chad Brown 7.34 3.52 2.78
2 8 Operation Overlord I.Ortiz Jr.   3.22 2.70
3 10 Monterey Bay J.Rodriguez     4.66

Entrenador: Chad Brown
 

OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:00.44 - Intercontinental Stakes (G2)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 10 Roja Irad Ortiz Jr. 13.44 7.12 4.40
2 8 Italian Soiree D.Davis   13.00 6.46
3 9 Shoot It True J.Hernández     3.64

Entrenador: H.Graham Motion
 

NOVENA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.62

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Magnanimous Max Tyler Gaffalione 7.90 5.24 4.28
2 7 Cocktailsnkringle R.Santana Jr.   7.14 4.44
3 3 First Blessing J.Ortiz     12.54

Entrenador: Linda Rice

 

DÉCIMA CARRERA - 3.200 MTS (GRAMA) - TPO 3:17.75  - Belmont Gold Cup Stakes (G2)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Tawny Port Flavien Prat 6.90 3.68 2.94
2 2 Navy Seal (Ire) J.Ortiz   5.48 3.96
3 4 Miztertonic J.Castellano     5.00

Entrenador: Miguel Clement

 

UNDÉCIMA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.74  

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Mo Complex Javier Castellano      
2 2 River Tay (Ire) Dylan Davis      
3 1 Pretty Lavish (Ire) I.Ortiz Jr.      

Entrenador: Lindsay Schultz

$2.00 EXACTA (4-2), $107.00

$0.50 TRIFECTA (4-2-1), $160.78

$0.10 SUPERFECTA (4-2-1-6), $90.06

$2.00 DOUBLE (3/4), $63.86

$2.00 PICK 3 (2/3/4), $479.14

$1.00 PICK 6 (3,4/7/10/2/3/4), $238.08

$1.00 PICK 6 (3,4/7/10/2/3/4), $22,441.16

$0.50 PICK 4 (10/2/3/4), $717.00

$0.50 PICK 5 (7/10/2/3/4), $5,487.26

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