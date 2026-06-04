Tawny Port vuela en la Belmont Gold Cup (G2) y asegura su boleto directo a la Melbourne Cup (G1) de Australia

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La décima competencia de la jornada de este jueves en el hipódromo de Saratoga bajó el telón con el Stakes de grado más importante de la programación: la Belmont Gold Cup (G2). Esta extenuante prueba sobre una distancia de 2 millas (3.200 metros) en la pista de grama otorgó un cupo directo de clasificación para la legendaria Melbourne Cup (G1), la carrera de largo aliento más importante del planeta en Australia.

Hazaña dorada para Tawny Port en el césped de Saratoga

En el desafío de mayor exigencia y resistencia física para los purasangres de carreras en Estados Unidos, la nueva edición de la Belmont Gold Cup (G2) ofreció una bolsa de $250.000. La victoria quedó en manos de Tawny Port, conducido por el astro francés Flavien Prat bajo el entrenamiento de Miguel Clement y defensor de las sedas del Peachtree Stable.

El ejemplar de siete años no veía acción desde su participación en la pasada Breeders’ Cup Turf (G1). El valiente corredor no cruzaba la meta en primer lugar desde el 23 de agosto de 2023, fecha en la que precisamente conquistó el John’s Call Stakes en este mismo óvalo de Saratoga. Con esta victoria, el veterano pistero cortó una racha de 17 compromisos sin ganar, pulverizó el récord de pista para la distancia del Stakes y obtuvo el pase oficial para competir el próximo mes de noviembre en la Melbourne Cup (G1).

Linaje, campaña y parciales históricos

El flamante ganador es un hijo del semental Pioneerof the Nile en la yegua madre Livi Makenzie, por el efectivo Macho Uno. Tras este éxito, el pupilo de Peachtree Stable actualiza su campaña a cinco victorias en 31 participaciones, con una producción que supera los $2.000.000 en premios de por vida.

Los parciales cronometrados en la prueba de resistencia ratificaron el ritmo histórico del evento:

Primeros 800 metros (media milla): 48.30 segundos

48.30 segundos Los 1.600 metros (milla completa): 1:38.20

1:38.20 Los 2.000 metros (1 1/4 millas): 2:03.84

2:03.84 Los 2.400 metros (1 1/2 millas): 2:28.58

2:28.58 Tiempo final: 3:17.75 para las dos millas completas

Este registro representó una nueva marca de velocidad para la selectiva en esa distancia. En las taquillas de apuestas, Tawny Port generó dividendos de $6.90 a ganador, $3.68 al place y $2.94 al show.