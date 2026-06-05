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Este viernes, en el hipódromo de Saratoga se realizaron 14 carreras con cinco Stakes de grado. El programa funcionó como antesala a la celebración del Belmont Stakes (G1), el cual se efectuará este sábado en su edición 158. El festival cerrará la temporada de la Triple Corona en Estados Unidos con el esperado duelo entre el ganador del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo, y ocho rivales que buscarán evitar su doble coronación.

Estados Unidos: Counting Stars logra su primer G1 en el Acorn Stakes en Saratoga

En la décima carrera de la jornada de este viernes en Saratoga, se corrió una nueva edición del Acorn Stakes (G1) en distancia de 1.800 metros (arena) para potras de tres años, con un premio de $500.000 a repartir.

La presentada por Mark Casse tomó la delantera desde el momento de la partida, aunque la perdió antes de los 400 metros. En ese punto, los relojes marcaron 23.41 para la distancia. La corredora se mantuvo en los primeros tres puestos durante la media milla —cuyo paso lideró Maximum Offer en 47.73—. Los 1.200 metros quedaron atrás en 1:11.51 y la milla (1.600 metros) en 1:36.12. Finalmente, la ganadora cruzó el espejo en 1:48.85 tras un remate de 12.73 en los metros decisivos.

Para la hija de Honor A.P. en Paynterbynumbers, por Paynter, este significó su segundo triunfo del año en cinco presentaciones, y el quinto en una campaña general de nueve actuaciones. Con este resultado, la potra superó los $1.4 millones de dólares en ganancias para sus propietarios, West Point Thoroughbreds.

Los dividendos oficiales de la competencia fueron de $11.44 a ganador, $3.78 el place y $2.62 el show. En el segundo lugar arribó Always a Runner y Meaning cerró el podio.