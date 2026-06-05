Flavien Prat de 2-2 tras ganar el Wonder Again Stakes (G2) en Saratoga

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La segunda selectiva de la tarde de este viernes en el hipódromo de Saratoga se efectuó en la novena carrera de diez que conformaron la programación. Se trató de la disputa de la edición del Wonder Again Stakes (G2) con $300.000 en premios a repartir, en una prueba con una distancia de 1.700 metros (grama interna), en el marco del fin de semana del Belmont Stakes (G1).

Estados Unidos: Flavien Prat quedó de 2-2 tras ganar el Wonder Again Stakes (G2)

El jockey francés y actual doble ganador del Premio Eclipse al Jockey del Año en Estados Unidos, Flavien Prat, logró la victoria con la potra Fitz Right. Lo hizo nuevamente en dupla con el entrenador Chad Brown, pero para los colores de la familia Silkstone Group.

La tresañera persiguió parciales de 24.42 en 400 metros, 48.48 en la media milla, 1:11.61 en 1.200 metros y 1:34.50. Marcó un registro final de 1:40.39 con un remate de 5.89 en los 100 metros finales. Esto generó dividendos de $8.18 a ganador, $3.72 el place y $2.50 el show para la hija de Charlatan en I’m a Looker por Henny Hughes. La corredora se mantiene invicta en el año en tres presentaciones y sumó su cuarta ganancia en seis actuaciones, con $300.000 en dinero producido.