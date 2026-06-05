Hipismo

Meridiano Hípico con el Belmont Stakes 2026 y La Previa Internacional

La marca deportiva de Venezuela ofrece sus picks para el tercer paso de la Triple Corona estadounidense

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Meridiano

Viernes, 05 de junio de 2026 a las 03:15 pm
Meridiano Hípico con el Belmont Stakes 2026 y La Previa Internacional
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Este sábado 6 de junio, el calendario hípico en Saratoga se viste de gala con una programación de 14 competencias. La jornada destaca por la disputa del Belmont Stakes (G1), tercer paso de la Triple Corona con una bolsa de $2,000,000, el cual promete emociones de alto nivel para los aficionados en distancia de 1 1/4 millas (2,000 metros).

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La Revista Gaceta Hípica, la biblia del hipismo en Venezuela, ofrece en su edición de esta semana, toda la programación de Belmont en Saratoga, con los retrospectos y favoritos de las competencias selectivas.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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