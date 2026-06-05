Conoce lo que escribió Katie Davis sobre su estado de salud después de la caída de ayer en Saratoga

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La tarde de este jueves cinco de junio se vivió un momento de tensión y preocupación a la altura de la cuarta competencia del programa. Antes de que comenzara la carrera, la yoqueta profesional Katie Davis fue llevada de emergencia a un hospital. El traslado ocurrió luego de que se golpeó en el aparato de salida debido a la indocilidad del ejemplar Bernieandtherose, el cual resultó retirado antes de iniciar la prueba.

Estados Unidos: Conoce lo que escribió Katie Davis sobre su estado de salud después de la caída

En horas de la noche de este jueves, después de que se conoció que Katie Davis ingresó a un hospital en Saratoga para la evaluación de su estado de salud, la amazona apareció con una respuesta de tranquilidad en la cuenta oficial de Gaceta Hípica en la red social Instagram. “Estoy bien, gracias a todos”, escribió la amazona en inglés dentro de la publicación.

Luego, utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para informar un poco más sobre su situación y dio más tranquilidad a la afición hípica.

“Hola a todos, todo está bien, por suerte, solo tengo un hematoma en mi cabeza, es como un morado en mi cuero cabelludo que desaparecerá por su cuenta. No estén más preocupados por eso en absoluto. Gracias por preguntar, apenas salgo del hospital”, escribió la yoqueta que se volvió sensación el pasado mes de diciembre en el óvalo de La Rinconada al ganar dos carreras en el marco del Jockey Challenge que cerró la temporada.