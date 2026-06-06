Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el viernes 5-6-2026

El hipódromo de Saratoga continúa esta semana especial donde alberga el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de catorce competencias este viernes, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.
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Flavien Prat de nuevo en lo más alto entre sus colegas
Por segundo día consecutivo, el francés Flavien Prat vuelve a brillar en el vetusto parque hípico, con tres victorias y todas ellas fueron en eventos selectivos de grado. Prat estuvo en el lomo de Ways and Means en el Bed o'Roses (G2), luego Fitz Right en el Wonder Again (G2) y Portfolio Duration (GB) en el New York (G1).
Chad Brown repite como el más destacado
Por el lado de los entrenadores, de nuevo el nativo de Mechanicville, Nueva York, Chad Brown, por segunda fecha seguida logra imponerse en tres oportunidades. Las tres fotos que se tomó fueron en equipo con Flavien Prat, en los eventos selectivos mencionados arriba.
PRIMERA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:50.28
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Copious
|Ricardo Santana Jr.
|20.18
|6.60
|4.80
|2
|8
|Hadrian's Wall
|F.Prat
|2.58
|2.10
|3
|2
|Luz de Guia
|K.Davis
|8.12
Entrenador: Linda Rice
SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.17
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Hit the Post
|Christopher Elliott
|7.10
|3.94
|2.92
|2
|4
|Kenny Be
|R.Santana Jr.
|4.16
|3.18
|3
|6
|Projectability
|J.Rodríguez
|4.00
Entrenador: Melanie Giddings
TERCERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:16.34
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Tab At Zanzibar
|Manuel Franco
|8.98
|4.94
|3.98
|2
|6
|Criteria
|F.Prat
|5.84
|3.90
|3
|11
|Party Animal
|J.Morelos
|8.30
Entrenador: Brad Cox
CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:21.05
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Ways and Means
|Flavien Prat
|3.46
|2.10
|2.10
|2
|1
|Grand Job
|J.Alvarado
|2.34
|2.10
|3
|4
|Senza Parole
|I.Ortiz Jr.
|2.68
Entrenador: Chad Brown
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (TURF) - TPO 1:01.01
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Pilla of Beauty
|Junior Alvarado
|56.86
|15.88
|7.84
|2
|11
|Silsbee
|M.Franco
|5.08
|3.22
|3
|7
|Di Natale
|J.Castellano
|2.54
Entrenador: Bill Mott
SEXTA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.46
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|10
|New Rose
|José Morelos
|46.36
|20.66
|10.80
|2
|5
|Home Wrecker
|K.Carmouche
|16.60
|9.46
|3
|8
|Shelzawa (Fr)
|F.Prat
|3.58
Entrenador: Jena Antonucci
SÉPTIMA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:49.03
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Money Game
|Irad Ortiz Jr.
|7.16
|4.10
|2.86
|2
|7
|Bendoog
|J.Alvarado
|3.48
|2.70
|3
|3
|Bourbon Day
|J.Lezcano
|3.48
Entrenador: Brad Cox
OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:01.22
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|12
|Determined Kingdom
|Luis Sáez
|23.10
|10.16
|6.22
|2
|4
|Spiced Up
|J.Alvarado
|7.96
|4.90
|3
|3
|Final Veredict
|F.Prat
|2.88
Entrenador: Michael Trombetta
NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.39 - Wonder Again (G2)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Fitz Right
|Flavien Prat
|8.18
|3.72
|2.50
|2
|8
|Lion Lake (Ire)
|J.Velázquez
|3.02
|2.26
|3
|5
|Time to Dream
|I.Ortiz Jr.
|2.50
Entrenador: Chad Brown
DÉCIMA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:48.85 - Acorn Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Counting Stars
|Irad Ortiz Jr.
|11.44
|3.78
|2.62
|2
|5
|Always A Runner
|J.Ortiz
|2.86
|2.10
|3
|3
|Meaning
|J.Hernández
|2.52
Entrenador: Mark Casse
UNDÉCIMA CARRERA - 1.900 MTS (GRAMA) - TPO 1:52.50 - New York Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Portfolio Duration (GB)
|Flavien Prat
|10.00
|5.46
|3.70
|2
|6
|Cankoura (Fr)
|C.Lecoeuvre
|7.44
|4.70
|3
|8
|Kathynmarissa
|J.Ortiz
|3.22
Entrenador: Chad Brown
DUODÉCIMA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:46.93 - Ogden Phipps Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Nitrogen
|José Ortiz
|4.00
|2.36
|2.10
|2
|1
|Fully Suscribed (Emp)
|F.Prat
|2.10
|2.16
|2
|6
|Bless the Broken
|F.Geroux
|3.16
|3.30
Entrenador: Mark Casse
DÉCIMOTERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.98
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Irish Fortune
|Luis Sáez
|31.52
|10.80
|7.02
|2
|6
|Grace and Grit
|J.Rodriguez
|4.50
|3.12
|3
|4
|Graceful Rose
|M.Franco
|8.38
Entrenador: Thomas Morley
DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:34.28
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Silent Impact
|Junior Alvarado
|14.14
|7.64
|5.60
|2
|7
|Bull Shoals
|J.Morelos
|15.74
|9.76
|3
|4
|Okefenokee
|M.Franco
|10.68
Entrenador: Bill Mott
$2.00 EXACTA (5-7), $295.52
$0.50 TRIFECTA (5-7-4), $868.78
$0.10 SUPERFECTA (5-7-4-3), $1,191.31
$2.00 DOUBLE (5/5), $265.46
$2.00 PICK 3 (5/5/5), $606.34
$1.00 PICK 6 (2/2/1/5/5/5), $529.82
$1.00 PICK 6 (2/2/1/5/5/5), $59,727.83
$0.50 PICK 4 (1/5/5/5), $954.31
$0.50 PICK 5 (2/1/5/5/5), $7,999.19