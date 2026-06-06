Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el viernes 5-6-2026

El óvalo neoyorquino ofrece el tercer día del Festival del Belmont Stakes

Por

David García V.
Viernes, 05 de junio de 2026 a las 08:36 pm
Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el viernes 5-6-2026
Foto: Saratoga Today-Coglianese
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El hipódromo de Saratoga continúa esta semana especial donde alberga el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de catorce competencias este viernes, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.

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Flavien Prat de nuevo en lo más alto entre sus colegas

Por segundo día consecutivo, el francés Flavien Prat vuelve a brillar en el vetusto parque hípico, con tres victorias y todas ellas fueron en eventos selectivos de grado. Prat estuvo en el lomo de Ways and Means en el Bed o'Roses (G2), luego Fitz Right en el Wonder Again (G2) y Portfolio Duration (GB) en el New York (G1).

Chad Brown repite como el más destacado

Por el lado de los entrenadores, de nuevo el nativo de Mechanicville, Nueva York, Chad Brown, por segunda fecha seguida logra imponerse en tres oportunidades. Las tres fotos que se tomó fueron en equipo con Flavien Prat, en los eventos selectivos mencionados arriba.

PRIMERA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:50.28

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Copious Ricardo Santana Jr. 20.18 6.60 4.80
2 8 Hadrian's Wall F.Prat   2.58 2.10
3 2 Luz de Guia K.Davis     8.12

Entrenador: Linda Rice
 

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.17 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Hit the Post Christopher Elliott 7.10 3.94 2.92
2 4 Kenny Be R.Santana Jr.   4.16 3.18
3 6 Projectability J.Rodríguez     4.00

Entrenador: Melanie Giddings
 

TERCERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:16.34

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Tab At Zanzibar Manuel Franco 8.98 4.94 3.98
2 6 Criteria F.Prat   5.84 3.90
3 11 Party Animal J.Morelos     8.30

Entrenador: Brad Cox
 

CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:21.05

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Ways and Means Flavien Prat 3.46 2.10 2.10
2 1 Grand Job J.Alvarado   2.34 2.10
3 4 Senza Parole I.Ortiz Jr.     2.68

Entrenador: Chad Brown


QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (TURF) - TPO 1:01.01

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Pilla of Beauty Junior Alvarado 56.86 15.88 7.84
2 11 Silsbee M.Franco   5.08 3.22
3 7 Di Natale J.Castellano     2.54

Entrenador: Bill Mott
 

SEXTA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.46

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 10 New Rose José Morelos 46.36 20.66 10.80
2 5 Home Wrecker K.Carmouche   16.60 9.46
3 8 Shelzawa (Fr) F.Prat     3.58

Entrenador: Jena Antonucci
 

SÉPTIMA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:49.03

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Money Game Irad Ortiz Jr. 7.16 4.10 2.86
2 7 Bendoog J.Alvarado   3.48 2.70
3 3 Bourbon Day J.Lezcano     3.48

Entrenador: Brad Cox
 

OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:01.22

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 12 Determined Kingdom Luis Sáez 23.10 10.16 6.22
2 4 Spiced Up J.Alvarado   7.96 4.90
3 3 Final Veredict F.Prat     2.88

Entrenador: Michael Trombetta
 

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:40.39 - Wonder Again (G2)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Fitz Right Flavien Prat 8.18 3.72 2.50
2 8 Lion Lake (Ire) J.Velázquez   3.02 2.26
3 5 Time to Dream I.Ortiz Jr.      2.50

Entrenador: Chad Brown
 

DÉCIMA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:48.85 - Acorn Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Counting Stars Irad Ortiz Jr. 11.44 3.78 2.62
2 5 Always A Runner J.Ortiz   2.86 2.10
3 3 Meaning J.Hernández     2.52

Entrenador: Mark Casse
 

UNDÉCIMA CARRERA - 1.900 MTS (GRAMA) - TPO 1:52.50 - New York Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Portfolio Duration (GB) Flavien Prat 10.00 5.46 3.70
2 6 Cankoura (Fr) C.Lecoeuvre   7.44 4.70
3 8 Kathynmarissa J.Ortiz     3.22

Entrenador: Chad Brown
 

DUODÉCIMA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:46.93 - Ogden Phipps Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Nitrogen José Ortiz 4.00 2.36 2.10
2 1 Fully Suscribed (Emp) F.Prat   2.10 2.16
2 6 Bless the Broken F.Geroux   3.16 3.30

Entrenador: Mark Casse
 

DÉCIMOTERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.98

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Irish Fortune Luis Sáez 31.52 10.80 7.02
2 6 Grace and Grit J.Rodriguez   4.50 3.12
3 4 Graceful Rose M.Franco     8.38

Entrenador: Thomas Morley
 

DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:34.28

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Silent Impact Junior Alvarado 14.14 7.64 5.60
2 7 Bull Shoals J.Morelos   15.74 9.76
3 4 Okefenokee M.Franco     10.68

Entrenador: Bill Mott

$2.00 EXACTA (5-7), $295.52

$0.50 TRIFECTA (5-7-4), $868.78

$0.10 SUPERFECTA (5-7-4-3), $1,191.31

$2.00 DOUBLE (5/5), $265.46

$2.00 PICK 3 (5/5/5), $606.34

$1.00 PICK 6 (2/2/1/5/5/5), $529.82

$1.00 PICK 6 (2/2/1/5/5/5), $59,727.83

$0.50 PICK 4 (1/5/5/5), $954.31

$0.50 PICK 5 (2/1/5/5/5), $7,999.19

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